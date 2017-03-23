Зеленый оазис

Первые цветы Рязани расцвели в теплицах

На улице пока начало весны, зато в питомнике МБУ «Дирекция благоустройства города», находящемся в селе Высоком Рыбновского района, – ее полновластие. Цветущую бегонию, гортензии и другие растения, которые вскоре украсят клумбы областного центра, показали журналистам во время экскурсии по теплицам предприятия.

Всего зеленое хозяйство «ДБГ» в Высоком насчитывает двенадцать теплиц. Они были заложены еще в конце 1950-х годов, при легендарном руководителе Рязани Надежде Чумаковой, и действуют до сих пор.

Работа идет здесь круглый год, выращиванием рассады занимаются двенадцать человек. Первые семена высаживаются еще в декабре-январе, а весной наступает самая горячая пора.

– Сначала семена сажаем в ящики, потом подросшую рассаду пикируем в кассеты. На клумбах Рязани эти цветы вы сможете увидеть, когда закончатся заморозки, после Дня Победы, – объясняет рабочая зеленого хозяйства Гюльнара Бабичева.

Как рассказала главный технолог Дирекции благоустройства города Ирина Трошина, всего в теплицах выращивается 27 видов растений. На данный момент высажено 158 тысяч цветов – это примерно 40 процентов от необходимого (всего запланировано высадить около 380 тысяч), сезон посадки продолжается. Большая часть используемых семян собрана с городских клумб, лишь десятая доля закупается, в том числе в виде готовой рассады.

– Будем дополнительно закупать розы, канны, вьющуюся жимолость, хосты. Цветы у города будут и новые, несмотря на то что мы используем в основном традиционные растения для нашего региона, которые уже хорошо себя показали, – подчеркнула Ирина Трошина.

Какие новинки в сфере озеленения ждут горожан? Разрабатываются проекты клумб с использованием нового ассортимента из лекарственных трав и овощных культур. В город будут постепенно возвращаться многолетники, от которых отказались в прошлом. Ждут рязанцев и новые дизайнерские решения: Ирина Трошина показала планы нескольких центральных клумб. Так, на Первомайском проспекте привычные бархатцы заменит композиция из кохии, колеуса и бегонии. На площади Свободы к двум видам кустарника добавятся колеус, портулак, цинерария, два вида спиреи, газонная трава. На Лыбедском бульваре появится композиция «Часы».

Дополнят цветочную карту Рязани и несколько новых адресов. Цветами украсятся сквер на площади Соборной, зеленая зона по улице Гагарина в районе дома 53 к. 1, сквер имени Александрова, улица Циолковского в районе Николо-Ямской церкви, сквер на Московском шоссе (возле памятника духовному и боевому братству русского и армянского народов).