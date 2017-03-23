Областная общественно-политическая газета
07:19 МСК
Четверг
23 марта 2017 года
Выпуск № 51 (5338)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Пенсионерам в Рязанской области напомнили: с 1 апреля ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме двух иностранцев Жилой дом и бетонный склад горели ночью в Михайловском районе Рязанской областиЗа систематическое нарушения ПДД рязанских водителей коммерческого транспорта будут увольнятьРязанцев приглашают почувствовать магию танца
Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017
Просмотров: 71
Выпуск № 51 (5338) |
Первая полоса
Общество
Версия для печати

С выставки – на стройплощадку

В Рязани открылись XXVIII строительный форум и специализированная выставка «Стройиндустрия-2017»
Автор фото: Дмитрий Осинин | С выставки – на стройплощадку
Фото: Дмитрий Осинин.

Продвижению на межрегиональный рынок самых современных строительных материалов и технологических решений, демонстрации новейшего оборудования служит ставший традиционным в регионе Строительный форум, способствующий развитию строительной отрасли в регионе.

Выставка проводится под патронажем правительства Рязанской области, министерства строительного комплекса Рязанской области, администрации Рязани и Союза строителей Рязанской области при участии выставочного центра «Рязанская выставка». Для показа лучших достижений стройиндустрии впервые была использована площадка торгового комплекса «Рязанский».

– Прошедший год для строительной отрасли был успешным по многим направлениям, – подчеркнул заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин на открытии выставки. – В прошлом году объем ввода жилья в эксплуатацию составил 707,6 тыс. кв. метров. Это 106, 2 процента к уровню прошлого года. В этом году будет продолжено строительство объектов социально-культурного назначения областной и муниципальной собственности. Наша задача – обеспечить строительные фирмы качественными материалами и новейшими технологиями. Выставка такого уровня всегда вносит заметный вклад в развитие строительной отрасли региона и придает новый импульс ее деятельности

Гости выставки смогли увидеть продукцию предприятий, производящих строительные материалы, таких как Рязанский кирпичный завод, предприятий компании «Технониколь», завода силикатных изделий. Традиционно свою продукцию выставили МПК «КРЗ», ЗАО «Керамзит», ЖБИ-3, «Спасские пески» и другие производители стройматериалов.

В рамках строительного форума состоялся семинар, на котором обозначили проблему обеспечения кадрами строительной отрасли региона. На семинаре выступили заместитель министра строительной отрасли Юрий Кулешов, министр труда и занятости области Юлия Рокотянская, директор рязанского «Политеха» Игорь Мурог, директор строительного колледжа Александр Суслов, директор Рязанского кирпичного завода Василий Горшков, директор института «Промгражданпроект» Валерий Кираковский. В ходе семинара состоялось подписание договора об открытии на ООО «Каркас-Стандарт» кафедры «Политеха».

Форум продлится два дня. Сегодня в его рамках пройдут несколько семинаров по актуальным темам, мастер-классы и презентации.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
Зеленый оазис
Первые цветы Рязани расцвели в теплицах
Татьяна Железнова
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Задачи для власти
Глава рязанского региона Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Александро-Невском районе
Людмила Иванова
Общество
Пространство культурное и образовательное
В Рязани начала работу методическая школа учителей-словесников ЦФО
Вероника Шелякина
Общество
Подготовленные и востребованные
Такие специалисты должны выходить из стен ссузов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Большие планы рязанской молодежи
Победители Всероссийской «Студенческой весны» смогут выступить в Кремле
Елена Серебрякова
Общество
Как победить палочку Коха?
Рязанские фтизиатры накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом рассказали о ее результатах
Михаил Скрипников
Общество
Друзья воды и леса
Победители областных конкурсов отправят свои работы в Москву
Татьяна Банникова
Промышленный вестник
Крепим страну
Импортозамещение – приоритетная задача
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Адресная господдержка
Как регион помогает предприятиям развиваться
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Выгодная модернизация
Рязанский радиозавод участвует в федеральных целевых программах
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Инвестиции в глубинку
С их помощью ООО «Русвата» возрождает клепиковскую промышленность
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Премия за инновации
На рязанских заводах выпускают уникальные изделия
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Ключевые задачи развития
Необходима интеграция науки, производства и образования
Юрий Евстифеев
Общество
По новому заходу?
Размышления о том, в каких условиях идет сегодня профориентация школьников
Татьяна Банникова
Конкурс
Зовут в «Рублевую зону»
Стартовала весенняя сессия конкурса финансовой журналистики
Общество
Приглашает «Роснефтькласс»
Кто и как помогает старшеклассникам в выборе жизненного пути
Татьяна Банникова
Общество
Большие планы рязанской молодежи
Победители Всероссийской «Студенческой весны» смогут выступить в Кремле
Елена Серебрякова
Авторская колонка
«Скайнет» – в нас, или «Недолайканное» поколение…
Елена Серебрякова
Общество
Послушать и услышать
В Рязани открылся Межрегиональный фестиваль поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник»
Ольга Драган
Общество
Вырастить художников
Рязанский живописец получил награду МВД России за творческую работу с детьми
Культура
Сюрпризы от лучших
В финале тридцатого фестиваля танца «Черный кот» выступят обладатели Гран-при прошлых лет
Культура
«Воюющий Вьетнам. Война 1961-1974 гг.»
Под таким названием 28 марта в Москве откроется уникальная фотовыставка
Культура
Среди имен Отчизны достославных…
На сасовской земле продолжается проведение творческих встреч, посвященных 140-летию писателя-мариниста Алексея Новикова-Прибоя
Владимир Хомяков
Общество
Выразить себя, вдохновить других
В конкурсе «Своя позиция» победил автор психологической игры
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы