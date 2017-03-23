С выставки – на стройплощадку

В Рязани открылись XXVIII строительный форум и специализированная выставка «Стройиндустрия-2017»

Продвижению на межрегиональный рынок самых современных строительных материалов и технологических решений, демонстрации новейшего оборудования служит ставший традиционным в регионе Строительный форум, способствующий развитию строительной отрасли в регионе.

Выставка проводится под патронажем правительства Рязанской области, министерства строительного комплекса Рязанской области, администрации Рязани и Союза строителей Рязанской области при участии выставочного центра «Рязанская выставка». Для показа лучших достижений стройиндустрии впервые была использована площадка торгового комплекса «Рязанский».

– Прошедший год для строительной отрасли был успешным по многим направлениям, – подчеркнул заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин на открытии выставки. – В прошлом году объем ввода жилья в эксплуатацию составил 707,6 тыс. кв. метров. Это 106, 2 процента к уровню прошлого года. В этом году будет продолжено строительство объектов социально-культурного назначения областной и муниципальной собственности. Наша задача – обеспечить строительные фирмы качественными материалами и новейшими технологиями. Выставка такого уровня всегда вносит заметный вклад в развитие строительной отрасли региона и придает новый импульс ее деятельности

Гости выставки смогли увидеть продукцию предприятий, производящих строительные материалы, таких как Рязанский кирпичный завод, предприятий компании «Технониколь», завода силикатных изделий. Традиционно свою продукцию выставили МПК «КРЗ», ЗАО «Керамзит», ЖБИ-3, «Спасские пески» и другие производители стройматериалов.

В рамках строительного форума состоялся семинар, на котором обозначили проблему обеспечения кадрами строительной отрасли региона. На семинаре выступили заместитель министра строительной отрасли Юрий Кулешов, министр труда и занятости области Юлия Рокотянская, директор рязанского «Политеха» Игорь Мурог, директор строительного колледжа Александр Суслов, директор Рязанского кирпичного завода Василий Горшков, директор института «Промгражданпроект» Валерий Кираковский. В ходе семинара состоялось подписание договора об открытии на ООО «Каркас-Стандарт» кафедры «Политеха».

Форум продлится два дня. Сегодня в его рамках пройдут несколько семинаров по актуальным темам, мастер-классы и презентации.