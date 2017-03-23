Областная общественно-политическая газета
07:19 МСК
Четверг
23 марта 2017 года
Выпуск № 51 (5338)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Пенсионерам в Рязанской области напомнили: с 1 апреля ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению За систематическое нарушения ПДД рязанских водителей коммерческого транспорта будут увольнятьЖитель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме двух иностранцев Жилой дом и бетонный склад горели ночью в Михайловском районе Рязанской областиРязанцев приглашают почувствовать магию танца
Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017
Просмотров: 33
Выпуск № 51 (5338) |
Первая полоса
Вести районов
Версия для печати

Вести районов

ШАЦК. В агротехнологическом техникуме прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Механизация сельского хозяйства». Семь учебных заведений среднего профессионального образования и отделение СПО Рязанского агротехнологического университета приняли участие в конкурсе. Конкурсанты продемонстрировали теоретические знания по технической механике, основам агрономии, техническому обслуживанию и ремонту машин. Победителем областной олимпиады по специальности «Механизация сельского хозяйства» стал Артем Филин – студент Шацкого агротехнологического техникума, в сумме набравший 98,5 балла. Он будет представлять область на всероссийском конкурсе.

СКОПИН. В районном центре прошли зональные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек в зачет XVI спартакиады учащихся Рязанской области в 2017 году. Баскетбольный турнир выиграла команда Пронской ДЮСШ. Она сыграет в финальном этапе XVI спартакиады учащихся области в апреле в Шацке.

САСОВО. Школьники из сасовской школы №3 и Кадомской средней школы устроили межрайонную краеведческую онлайн-викторину. Видеосвязь им помогли организовать сотрудники Центральной детской библиотеки. Как рассказала педагог Антонина Капралова, предварительно сасовские школьники изучили историю Кадомского района, а кадомские – Сасовского. Команды задали друг другу по 10 вопросов. Сасовцы предложили вопросы об Алексее Новикове-Прибое, Александре Аверкине, Николае Макарове, Варваре Петровне Тургеневой, матери писателя Ивана Тургенева. А кадомчане сосредоточили внимание на православных храмах, местных достопромечательностях и природе.

ЧУЧКОВО. В школе районного центра прошла традиционная ярмарка вакансий. К учащимся старших классов приехали представители трех колледжей и будущие работодатели. Первой будущих выпускников школы пригласила на учебу и работу начальник отдела кадров Чучковской райбольницы Наталья Коровкина. О нехватке молодых кадров рассказала заместитель директора районного Дома культуры Светлана Митина. Старшеклассников, любящих животных, идти в ветеринары агитировал начальник ветслужбы района Владимир Володарский. Колледжи представили свои возможности, рассказали о достижениях, досуге, быте и стипендиях. Руководитель центра по трудоустройству Сасовского индустриального колледжа имени Шемарова Лариса Пищуркова и ее студенты познакомили с профессиями, которым можно обучиться в ССУЗе: технологи, юристы, бухгалтеры, строители, помощники машиниста.

СОКОЛОВКА. Выпускница 4-го курса Рязанского колледжа имени Комарова (село Варские) Анастасия Ривкина победила на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Ветеринария». В апреле ей предстоит еще более серьезное испытание – в Сергиевом Посаде пройдет соревнование на звание лучшего из лучших выпускника-ветеринара в рамках всей страны. На областном этапе Анастасия обошла семерых соперниц. Уже на первом задании (девушки решали тесты) Ривкина уверенно заняла лидирующую позицию – набрала 98 из 100 возможных баллов.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
С выставки – на стройплощадку
В Рязани открылись XXVIII строительный форум и специализированная выставка «Стройиндустрия-2017»
Валентина Севостьянова
Задачи для власти
Глава рязанского региона Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Александро-Невском районе
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Зеленый оазис
Первые цветы Рязани расцвели в теплицах
Татьяна Железнова
Общество
Задачи для власти
Глава рязанского региона Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Александро-Невском районе
Людмила Иванова
Общество
Пространство культурное и образовательное
В Рязани начала работу методическая школа учителей-словесников ЦФО
Вероника Шелякина
Общество
Подготовленные и востребованные
Такие специалисты должны выходить из стен ссузов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Большие планы рязанской молодежи
Победители Всероссийской «Студенческой весны» смогут выступить в Кремле
Елена Серебрякова
Общество
Как победить палочку Коха?
Рязанские фтизиатры накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом рассказали о ее результатах
Михаил Скрипников
Общество
Друзья воды и леса
Победители областных конкурсов отправят свои работы в Москву
Татьяна Банникова
Промышленный вестник
Крепим страну
Импортозамещение – приоритетная задача
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Адресная господдержка
Как регион помогает предприятиям развиваться
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Выгодная модернизация
Рязанский радиозавод участвует в федеральных целевых программах
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Инвестиции в глубинку
С их помощью ООО «Русвата» возрождает клепиковскую промышленность
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Премия за инновации
На рязанских заводах выпускают уникальные изделия
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Ключевые задачи развития
Необходима интеграция науки, производства и образования
Юрий Евстифеев
Общество
По новому заходу?
Размышления о том, в каких условиях идет сегодня профориентация школьников
Татьяна Банникова
Конкурс
Зовут в «Рублевую зону»
Стартовала весенняя сессия конкурса финансовой журналистики
Общество
Приглашает «Роснефтькласс»
Кто и как помогает старшеклассникам в выборе жизненного пути
Татьяна Банникова
Общество
Большие планы рязанской молодежи
Победители Всероссийской «Студенческой весны» смогут выступить в Кремле
Елена Серебрякова
Авторская колонка
«Скайнет» – в нас, или «Недолайканное» поколение…
Елена Серебрякова
Общество
Послушать и услышать
В Рязани открылся Межрегиональный фестиваль поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник»
Ольга Драган
Общество
Вырастить художников
Рязанский живописец получил награду МВД России за творческую работу с детьми
Культура
Сюрпризы от лучших
В финале тридцатого фестиваля танца «Черный кот» выступят обладатели Гран-при прошлых лет
Культура
«Воюющий Вьетнам. Война 1961-1974 гг.»
Под таким названием 28 марта в Москве откроется уникальная фотовыставка
Культура
Среди имен Отчизны достославных…
На сасовской земле продолжается проведение творческих встреч, посвященных 140-летию писателя-мариниста Алексея Новикова-Прибоя
Владимир Хомяков
Общество
Выразить себя, вдохновить других
В конкурсе «Своя позиция» победил автор психологической игры
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы