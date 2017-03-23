Вести районов

ШАЦК. В агротехнологическом техникуме прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Механизация сельского хозяйства». Семь учебных заведений среднего профессионального образования и отделение СПО Рязанского агротехнологического университета приняли участие в конкурсе. Конкурсанты продемонстрировали теоретические знания по технической механике, основам агрономии, техническому обслуживанию и ремонту машин. Победителем областной олимпиады по специальности «Механизация сельского хозяйства» стал Артем Филин – студент Шацкого агротехнологического техникума, в сумме набравший 98,5 балла. Он будет представлять область на всероссийском конкурсе.

СКОПИН. В районном центре прошли зональные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек в зачет XVI спартакиады учащихся Рязанской области в 2017 году. Баскетбольный турнир выиграла команда Пронской ДЮСШ. Она сыграет в финальном этапе XVI спартакиады учащихся области в апреле в Шацке.

САСОВО. Школьники из сасовской школы №3 и Кадомской средней школы устроили межрайонную краеведческую онлайн-викторину. Видеосвязь им помогли организовать сотрудники Центральной детской библиотеки. Как рассказала педагог Антонина Капралова, предварительно сасовские школьники изучили историю Кадомского района, а кадомские – Сасовского. Команды задали друг другу по 10 вопросов. Сасовцы предложили вопросы об Алексее Новикове-Прибое, Александре Аверкине, Николае Макарове, Варваре Петровне Тургеневой, матери писателя Ивана Тургенева. А кадомчане сосредоточили внимание на православных храмах, местных достопромечательностях и природе.

ЧУЧКОВО. В школе районного центра прошла традиционная ярмарка вакансий. К учащимся старших классов приехали представители трех колледжей и будущие работодатели. Первой будущих выпускников школы пригласила на учебу и работу начальник отдела кадров Чучковской райбольницы Наталья Коровкина. О нехватке молодых кадров рассказала заместитель директора районного Дома культуры Светлана Митина. Старшеклассников, любящих животных, идти в ветеринары агитировал начальник ветслужбы района Владимир Володарский. Колледжи представили свои возможности, рассказали о достижениях, досуге, быте и стипендиях. Руководитель центра по трудоустройству Сасовского индустриального колледжа имени Шемарова Лариса Пищуркова и ее студенты познакомили с профессиями, которым можно обучиться в ССУЗе: технологи, юристы, бухгалтеры, строители, помощники машиниста.

СОКОЛОВКА. Выпускница 4-го курса Рязанского колледжа имени Комарова (село Варские) Анастасия Ривкина победила на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Ветеринария». В апреле ей предстоит еще более серьезное испытание – в Сергиевом Посаде пройдет соревнование на звание лучшего из лучших выпускника-ветеринара в рамках всей страны. На областном этапе Анастасия обошла семерых соперниц. Уже на первом задании (девушки решали тесты) Ривкина уверенно заняла лидирующую позицию – набрала 98 из 100 возможных баллов.