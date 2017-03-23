По ряду адресов в Рязани отключат подачу холодной воды

В рязанском «Водоканале» сообщили, что в связи с ремонтными работами на водопроводе с 9.30 до 16.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

-ул. пр. Машиностроителей д.9, 12, 14/7,11/9;

-ул. Есенина д.53/13;

-ул. Горького д.5 (пожарная часть), д.11, д.14 (дом печати Рязанские ведомости), д.22, д.22 стр.1(дс. №111).

С 9.00 до окончания ремонтных работ будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

-ул. Колхозная д.10 к.1, д. 12, д.14, д.14 к.1, д.16;

- ул. Маяковского д. 7а, д.9 к.1.

Источник: сайт администрации Рязани