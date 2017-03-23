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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 09:09
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На улице Островского в Рязани появились цветочные клумбы

На улице Островского в Рязани появились цветочные клумбы

Префектура Железнодорожного района совместно с ООО «РЗ ЖБИ-2» провела подготовительные работы по весеннему озеленению на территории сквера, расположенного на улице Островского.

Как сообщается на сайте администрации Рязани, сотрудники префектуры и сотрудники предприятия расчистили сквер от мусора и поросли, ими были разбиты цветочные клумбы для высадки рассады.

Работы ведутся в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города.

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