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23.03.2017, 09:17
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Общество
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В Рязани сегодня впервые стартует акция «Краски жизни»

Ее цель - ликвидировать в областном центре рекламу и надписи асоциального характера

Инициаторы акции - управление образования и молодежной политики администрации Рязани и Общественный совет при УМВД России по области. Во всех образовательных учреждениях города будут сформированы агитбригады из числа учащихся, которые проведут рейды по своим районам и оценят ситуацию с распространением асоциальных надписей.

Цель рейдов – собрать данные по всем местам в городе, где появляются надписи пропагандистской направленности. Собранная членами агитбригад информация будет направляться в соответствующие службы и структурные подразделения для принятия мер по их ликвидации.

Мониторинг в рамках акции «Краски жизни» планируется завершить к началу мая. Ее участники приглашают всех жителей Рязани поделиться информацией о местах рекламы наркотических средств, направить письмо с адресом или фото в Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор» по адресу mojvybor_rzn@mail.ru.

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