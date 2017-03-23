В Рязани сегодня впервые стартует акция «Краски жизни»

Ее цель - ликвидировать в областном центре рекламу и надписи асоциального характера

Инициаторы акции - управление образования и молодежной политики администрации Рязани и Общественный совет при УМВД России по области. Во всех образовательных учреждениях города будут сформированы агитбригады из числа учащихся, которые проведут рейды по своим районам и оценят ситуацию с распространением асоциальных надписей.

Цель рейдов – собрать данные по всем местам в городе, где появляются надписи пропагандистской направленности. Собранная членами агитбригад информация будет направляться в соответствующие службы и структурные подразделения для принятия мер по их ликвидации.

Мониторинг в рамках акции «Краски жизни» планируется завершить к началу мая. Ее участники приглашают всех жителей Рязани поделиться информацией о местах рекламы наркотических средств, направить письмо с адресом или фото в Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор» по адресу mojvybor_rzn@mail.ru.