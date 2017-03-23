На всероссийской олимпиаде будущих механизаторов Рязанскую область представит студент из Шацка Артем Филин
Он стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Механизация сельского хозяйства». Состязания прошли на базе Шацкого агротехнологического техникума.
Конкурсанты из семи учебных заведений среднего профессионального образования и отделения Рязанского агротехнологического университета продемонстрировали теоретические знания по технической механике, основам агрономии, техническому обслуживанию и ремонту машин.
Победитель областной олимпиады Артем Филин — студент Шацкого агротехнологического техникума — в сумме набрал 98,5 балла.
Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области