В Рязанской области столкнулись две иномарки

ДТП произошло вчера в 6.20 в Скопинском районе на 286-м километре дороги Москва-Астрахань, сообщает сайт УМВД России по области.

По предварительной информации, молодой человек, двигаясь на автомобиле «Киа» со стороны столицы в сторону Тамбова, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимся на встречу автомобилем «Мерседес Бенц Спринтер».

В результате происшествия травмы получил пассажир автомобиля «Киа». Для оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу.