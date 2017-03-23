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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 09:47
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Происшествия
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В Рязанской области столкнулись две иномарки

ДТП произошло вчера в 6.20 в Скопинском районе на 286-м километре дороги Москва-Астрахань, сообщает сайт УМВД России по области.

По предварительной информации, молодой человек, двигаясь на автомобиле «Киа» со стороны столицы в сторону Тамбова, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимся на встречу автомобилем «Мерседес Бенц Спринтер».

В результате происшествия травмы получил пассажир автомобиля «Киа». Для оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу.

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