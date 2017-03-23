Жителю Рязанской области грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

Как сообщает сайт УМВД России по области, в рабочем поселке Ермишь у 38-летней работницы супермаркета украли велосипед. Женщина приехала на работу на велосипеде и оставила его у витрины. Позже она уверяла, что сквозь витрину магазина ей был виден велосипед и он всегда был под присмотром. Однако момент кражи пострадавшая не заметила, увлекшись работой.

На место приехал участковый уполномоченный полиции. Получив описание похищенного велосипеда, он решил опросить местных жителей. Но жители соседних с магазином домов в тот день ничего подозрительного не видели. Обходя улицы поселка Ермишь, участковый заметил мужчину на велосипеде. Полицейский остановил велосипедиста, сфотографировал велосипед на телефон и отправил пострадавшей снимок. Хозяйка сразу же признала свое транспортное средство. Мужчина не признавался, что ехал на похищенном велосипеде. Тогда участковый уполномоченный полиции тщательно расспросил 60-летнего жителя поселка о происхождении велосипеда. Вскоре мужчина запутался и не смог внятно объяснить, где и когда он купил велосипед, и был вынужден признать, что похитил транспортное средство.

Полицейский выяснил: присмотрев, что владелица велосипеда регулярно оставляет его на улице, злоумышленник выбрал удобный момент и похитил имущество. Краденое изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, ему грозит до 2-х лет лишения свободы.