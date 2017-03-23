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23.03.2017, 10:33
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Общество
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В Рязани выясняют личность женщины, тело которой найдено в Рюминском пруду

По факту обнаружения трупа в Рюминском пруду города Рязани проводится доследственная проверка, сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области.

На первоначальном этапе проверки установлено, что из водоема извлечен труп женщины, предположительно 60-70 лет, без видимых следов насильственной смерти. В настоящее время специалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертные исследования.

В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства гибели женщины, ее личность, причину смерти.

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