В Рязани выясняют личность женщины, тело которой найдено в Рюминском пруду

По факту обнаружения трупа в Рюминском пруду города Рязани проводится доследственная проверка, сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области.

На первоначальном этапе проверки установлено, что из водоема извлечен труп женщины, предположительно 60-70 лет, без видимых следов насильственной смерти. В настоящее время специалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертные исследования.

В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства гибели женщины, ее личность, причину смерти.