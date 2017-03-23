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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 10:33
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С 26 марта рязанские электрички перейдут на летнее расписание

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, с 26 марта 2017 года вводятся корректировки в график движения пригородных поездов в связи с переходом стран Европы и Балтии на «летнее» время и корректировками в расписании международных поездов, а также с возвращением так называемых «дачных» электричек по запросу компании-перевозчика ОАО «ЦППК».

«Дачные» электрички в основном будут курсировать в самое популярное для загородных поездок время – по пятницам и выходным дням. Всего назначаются 30 электропоездов, изменяются и продлеваются маршруты курсирования 21 электропоезду, изменяются дни курсирования 23 электропоездам.

В частности, на Казанском направлении МЖД в выходные дни будут курсировать дополнительные электропоезда на участках: Москва – Куровская, Куровская – Черусти, Москва – Шиферная, Москва – пл. 47 км, Егорьевск – Воскресенск. С 29 апреля по 30 сентября 2017 года назначаются два экспресса:

№7084 Москва – Рязань-2, отправлением в 09.10 по субботам;

№7085 Рязань-1 – Москва, отправлением в 14.08 по воскресеньям.

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