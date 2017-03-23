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23.03.2017, 10:38
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Общество
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Жителей Рязанской области просят помочь в розыске пропавшего человека

Жителей Рязанской области просят помочь в розыске пропавшего человека

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области просит жителей региона оказать помощь в розыске человека. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), было возбуждено по факту безвестного исчезновения Мамедова Вусал Низами оглы, 18.12.1986 года рождения, уроженца Азербайджанской ССР.

В ходе расследования было установлено, что 12 ноября прошлого года Мамедов покинул место жительства в городе Мурманск, выехав на такси, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 30 лет, рост до 170 см., среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, лоб средний прямой, волосы тёмные средней длины.

Был одет: тёмная куртка из синтетической ткани, тёмные брюки, чёрные ботинки.

Всех кто, располагает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам следственного управления по Рязанской области: 8 (4912) 28-04-69, 8 (4912) 21-81-69.

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