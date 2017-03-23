В Рязанской области в результате паводка ушли под воду еще два низководных моста

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, 23 марта в Путятинском районе в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление двух низководных мостов вблизи села Летники и Черняевка.

Уровень воды над полотном моста составляет 45 и 35 сантиметров соответственно. Движение транспорта по мостам прекращено. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездной путь осуществляется через населенные пункты Береговое – Прудки – Авдотинка – Поляки – Летники. Общее расстояние между селами Береговое и Летники - 24 км. У поселка Черняевка организована лодочная переправа.

Фото Ольги Трофимовой