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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 10:48
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В Рязанской области в результате паводка ушли под воду еще два низководных моста

В Рязанской области в результате паводка ушли под воду еще два низководных моста

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, 23 марта в Путятинском районе в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление двух низководных мостов вблизи села Летники и Черняевка.

Уровень воды над полотном моста составляет 45 и 35 сантиметров соответственно. Движение транспорта по мостам прекращено. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездной путь осуществляется через населенные пункты Береговое – Прудки – Авдотинка – Поляки – Летники. Общее расстояние между селами Береговое и Летники - 24 км. У поселка Черняевка организована лодочная переправа.

Фото Ольги Трофимовой

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