Паводок в Рязанской области: вода в Оке убывает, а в Мокше, Проне и других реках области прибывает

Сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на рязанский гидрометцентр сообщает, что за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 2 сантиметра и составил 225 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке также понизился на 2 сантиметра и достиг отметки 499 сантиметров.

В районе села Старая Рязань уровень воды не изменился и составляет 320 сантиметров.

На территории города Касимова уровень воды понизился на 14 сантиметров и составил 330 сантиметров.

В районе населенного пункта Елатьма уровень воды за сутки понизился на 6 сантиметров, общий уровень составил 251 сантиметр, отмечается редкий ледоход.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 298 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 4 сантиметра и составил 271 сантиметр.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 40 сантиметров и составил 419 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды повысился на 31 сантиметр и составил 542 сантиметра.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 2 сантиметра и ее уровень составил 157 сантиметров.

На территории Рязанской области подтоплены 7 низководных мостов.

Два в Путятинском, три - в Сапожковском и по одному Старожиловском и Скопинском районах.

В Рязанском районе подтоплен участок дороги у населенных пунктов Коростово и Заокское. Уровень воды над полотном дороги составляет 19 сантиметра, длина подтопленного участка составляет около 80 метров. Имеется объездной путь протяженностью 4 км.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Фото Ольги Трофимовой