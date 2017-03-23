В Рязанской области несовершеннолетние воры «обчистили» три дачи

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратились жители села Грязное Михайловского района. Хозяева дач, которые приехали их проведать, обнаружили, что внутри побывали злоумышленники. Воры забирались в дома через разбитые окна и забирали предметы обихода и бытовую электронику.

Найти свидетелей краж среди местных жителей не удалось, но полицейские получили информацию, что в селе подозрительно дешево продают подержанную технику. Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к двум дачным кражам в селе Грязное и еще одному хищению в соседнем населенном пункте причастны 17-летний местный житель и его 16-летний приятель. Злоумышленников разыскали и задержали. Краденое изъяли.