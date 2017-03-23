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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 12:06
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Происшествия
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В пожаре в Рязанской области погибли ребенок и его отец

Обстоятельства трагедии устанавливаются

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вчера примерно в 22.00 после локализации пожара в одном из домов, расположенных в селе Старобокино Сараевского района, сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и ребенка. Личности погибших установлены – это хозяин дома 1987 года рождения, и его малолетний ребенок 2013 года рождения. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем.

По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам принято процессуальное решение.

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