В пожаре в Рязанской области погибли ребенок и его отец

Обстоятельства трагедии устанавливаются

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вчера примерно в 22.00 после локализации пожара в одном из домов, расположенных в селе Старобокино Сараевского района, сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и ребенка. Личности погибших установлены – это хозяин дома 1987 года рождения, и его малолетний ребенок 2013 года рождения. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем.

По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам принято процессуальное решение.