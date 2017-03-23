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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 12:46
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45 населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне возможных лесоторфяных пожаров

В Рыбновском районе начала работу областная комиссия по чрезвычайным ситуациям
Автор фото: Вячеслав Астафьев | 45 населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне возможных лесоторфяных пожаров
Фото: Вячеслав Астафьев.

Заседание посвящено подготовке к предстоящему пожароопасному периоду. В Рыновском районе собрались не случайно. По итогам прошлого года район занял 1 место в области по защите населения от пожаров. По словам заместителя председателя правительства области Алексея Тюменева, в прошлом году сработали отлично и не допустили лесоторфяных пожаров.

В этом году по прогнозам пожароопасный период начнется уже в конце апреля. При отсутствии осадков весной и разлива рек, а также повышенных среднемесячных температурных значений нужно начинать действовать уже сейчас. Важно объяснять населению, как вести себя в лесах. Особая роль лежит на главах сельских поселений.

По словам начальника главного управления МЧС России по области Сергея Филиппова, 45 населенных пунктов находятся в зоне возможных лесоторфяных пожаров.

Как сказал Сергей Иванович, у глав сельских поселений на учете должен быть каждый трактор. В прошлом году в рейдах по профилактике возгораний в лесах было задействовано более 3,5 тысячи добровольцев. В этом году к участию в рейдах планируется привлечь студентов.

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