45 населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне возможных лесоторфяных пожаров

В Рыбновском районе начала работу областная комиссия по чрезвычайным ситуациям

Заседание посвящено подготовке к предстоящему пожароопасному периоду. В Рыновском районе собрались не случайно. По итогам прошлого года район занял 1 место в области по защите населения от пожаров. По словам заместителя председателя правительства области Алексея Тюменева, в прошлом году сработали отлично и не допустили лесоторфяных пожаров.

В этом году по прогнозам пожароопасный период начнется уже в конце апреля. При отсутствии осадков весной и разлива рек, а также повышенных среднемесячных температурных значений нужно начинать действовать уже сейчас. Важно объяснять населению, как вести себя в лесах. Особая роль лежит на главах сельских поселений.

По словам начальника главного управления МЧС России по области Сергея Филиппова, 45 населенных пунктов находятся в зоне возможных лесоторфяных пожаров.

Как сказал Сергей Иванович, у глав сельских поселений на учете должен быть каждый трактор. В прошлом году в рейдах по профилактике возгораний в лесах было задействовано более 3,5 тысячи добровольцев. В этом году к участию в рейдах планируется привлечь студентов.