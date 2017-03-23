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23.03.2017, 14:27
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Спорт
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Главная команда Рязанской области по футзалу «Езиды» сыграла вничью в Егорьевске

Очередной матч первенства России по футзалу рязанские «Езиды» провели в Егорьевске против одноименного клуба. Рассказывает главный тренер нашей команды Дмитрий Осокин: «Поединок для нас начался обескураживающе: хозяева повели в счете – 4:0. Затем нам удалось перехватить инициативу: после точных ударов по воротам соперников Иарзани и Руслана Сафоянов, Александра Аникушина, Артема Шендякова и Станислава Цыганкова «Езиды» вышли вперед – 5:4. За двадцать секунд до окончания поединка «Егорьевску» удалось сравнять счет, в итоге ничья – 5:5».

Впрочем, потеря двух очков не помешала нашей дружине остается в группе лидеров, на четвертом месте, дающем право продолжить борьбу за награды уже в Кубке УЕФС. Завтра, 24 марта, «Езиды» дома, в спорткомплексе «Арена-Атрон», встретятся с одним из аутсайдеров турнира – столичной командой «МВА». Начало матча – в 22.00.

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