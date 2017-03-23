Рязанцы изучают «особые образовательные потребности»

Межрегиональная научно-практическая конференция на данную тему проходит 23-24 марта в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. Педагоги и работники социальной сферы ищут пути взаимодействия с детьми-инвалидами с тем, чтобы они не были изолированы от обычной жизни и имели возможность реализоваться. На конференции прозвучали пленарные доклады ученых и специалистов из Пскова, Москвы и Рязани. Предусмотрены также заседания по секциям и мастер-класс.