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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 14:30
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Общество
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Рязанцы изучают «особые образовательные потребности»

Межрегиональная научно-практическая конференция на данную тему проходит 23-24 марта в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. Педагоги и работники социальной сферы ищут пути взаимодействия с детьми-инвалидами с тем, чтобы они не были изолированы от обычной жизни и имели возможность реализоваться. На конференции прозвучали пленарные доклады ученых и специалистов из Пскова, Москвы и Рязани. Предусмотрены также заседания по секциям и мастер-класс.

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