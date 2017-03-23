В турнире «Битва за Рязань» в главном поединке бойцов-профессионалов встретятся россиянин Николай Савилов и американец Джефф Монсон

Турнир «Битва за Рязань» состоится 25 марта во Дворце спорта «Олимпийский». Начало – в 18.00. Будут проведены девять боев по правилам профессиональных ММА. Рязанские спортсмены примут участие почти во всех поединках. Клуб «Арта» представят чемпион мира по карате среди юниоров Артем Груздов и дебютанты профессионального ринга Виталий Косицын и Алексей Ловняев, «Атрон» – чемпион России по армейскому рукопашному бою Евгений Березин, клуб «Торпеда» – чемпион Европы по универсальному бою Владимир Колясов, «Евпатий Коловрат» из Спасска – Айк Гаспарян, десантное училище – Расул Нуров.

В главном поединке вечера по правилам грэпплинга – до полной «сдачи соперника» – сразятся рязанец Николай Савилов и знаменитый американец Джефф Монсон из Майами. Кроме хозяев, в турнире примут участие бойцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова (Украина), Калининграда, Ухты, Магнитогорска.