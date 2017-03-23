В Рязани отметили тридцатилетие областной ветеранской организации

Торжества состоялось в Доме общественных организаций с участием вице-губернатора Сергея Филимонова, других официальных лиц.

Социальная защита пожилых людей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма -эти и многие другие вопросы все эти годы остаются в центре внимания ветеранской организации. Ее деятельность наполнена высоким смыслом, – сказал Сергей Филимонов.

Председатель областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Ткач заметил, что членами ветеранской организации являются неравнодушные люди, сохранившие активность и готовые делиться своим жизненным опытом. Они успешно решают проблемы пожилых людей, в том числе и материальные. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны.

– Региональная власть и руководители ветеранских организаций слышат друга, что помогает вовремя решать все проблемы старшего поколения, – сказал Николай Ткач.

За успешную работу по руководству областной ветеранской организацией Николай Никитович Ткач отмечен знаком губернатора «За усердие». Почетной грамотой губернатора области награждены активисты ветеранского движения. Состоялся большой праздничный концерт.