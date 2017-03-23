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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 15:57
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Общество
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Рязанские молодые мамы учились предпринимательству

Для них прошел мастер-класс «Как выйти из декрета в свой бизнес?»
Автор фото: Елена Серебрякова | Рязанские молодые мамы учились предпринимательству
Фото: Елена Серебрякова.

Его организовали в рамках программы «Ты – предприниматель». Участницы встретились с успешными бизнес-леди, которые начали свое предпринимательское дело, когда находились в декретном отпуске.

Гостьи тренинга узнали о том, как открыть свой бизнес, развивать его, как совмещать материнство и эту работу. Спикерами и экспертами выступили руководитель студии авторских праздников «АмитиЛаб», научного шоу профессора Бумса и игровых комнат «Бумсик» Кристина Слабуха, сооснователь и управляющий партнер компании «Окна Профи» Оксана Колчанова, организатор клуба для мам «МамаПрофи» и ЦПГВ «Капля молока», руководитель интернет-магазина для будущих и кормящих мам «Интересное положение» Екатерина Медведева, директор первого в Рязани специализированного магазина слингов и детских игрушек отечественного производства «Мамазин» Ольга Данилова.

Молодые женщины поделились со слушательницами секретами своего успеха и дали советы по разработке и реализации бизнес-идей. Руководитель программы «Ты – предприниматель» в области Екатерина Гераскина отметила, что если со стороны молодых мам возникнет интерес к данной теме, то будет разработан образовательный курс и для этой категории людей.

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