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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 16:08
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Общество
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В Рязанской области полицейские задержали пьяного угонщика

В полицию обратился житель Касимова, который сообщил, что ночью видел, как незнакомец открыл салон автомобиля «Ока», припаркованного у жилого дома, и уехал. Гражданин знал, что автомобиль принадлежит 52-летнему жителю Касимова, и решил, что машину угнали.

Дежурный офицер полиции уточнил описание похищенного авто и передал ориентировку на розыск всем экипажам ДПС ГИБДД и полицейским патрулям, курсирующим в Касимове и окрестностях.

Вскоре полицейский патруль на окраине города заметил автомобиль «Ока», схожий по описанию с похищенным. Автомобиль остановили и выяснили, что за рулем – ранее судимый за угон 24-летний житель Касимова. Мужчина был нетрезв. Он рассказал, что собирался добраться в район к родственникам, которых давно не видел. Злоумышленника задержали. Автомобиль вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ.

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