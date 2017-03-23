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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 16:56
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Общество
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В Рязани светофоры чистят от зимней пыли и грязи

Как сообщает сайт администрации города, в рамках весеннего месячника начались работы по удалению налета и грязи, образовавшихся после зимнего периода с городских светофоров. В настоящее время для улучшения видимости сигналов 12 дорожных контроллеров из 118, находящихся на балансе управления благоустройства города, обработаны специальными чистящими средствами.

Кроме этой работы, в Рязани приводятся в надлежащий вид 26 светофорных объектов, оборудованных 102 ip-камерами высокого разрешения и 76 – детекторами транспортного потока.

Городские светофоры обрабатывают до 3 раз в год. На наиболее оживленных участках улично-дорожной сети областного центра работы организованы в ночное и вечернее время. Не реже одного раза в 10 дней специалисты проверяют общую работоспособность дорожного контроллера и светофорной индикации, отслеживают временные параметры режимов его работы, видимости светоизлучателей.

В областном центре также продолжается работа по замене ламповых светофоров на новые – на основе светоизлучающих диодов. Новые светофоры появились на 98 участках автодорог. Полностью все запланированные работы по установке новых светофоров в Рязани будут завершены в 2018 году.

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