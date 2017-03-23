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23.03.2017, 17:06
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Общество
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Рязанские школьники встретили весну конкурсом птичьих домиков и хороводами

Автор фото: Татьяна Клемешева | Рязанские школьники встретили весну конкурсом птичьих домиков и хороводами
Фото: Татьяна Клемешева.

Праздник и конкурс «Весну встречаем» состоялся в Центральном парке культуры и отдыха силами Центра детского творчества «Приокский», Городского центра детского экологического образования и МБУК «Арт-центр». На танцевальной веранде собрались около 25 команд школьников и их педагоги. Они принесли плакаты, посвященные охране природы, а также самостоятельно сделанные искусственные гнездовья для птиц, или домики. Акция прошла в рамках Года экологии.

Плакаты детей, согласно конкурсу, должны были призывать сохранять заповедные зоны и редких животных. Птичьи домики создавались для участия в Пятом интернет-конкурсе Союза охраны птиц России. Ребята продемонстрировали свои изделия, рассказали как они экономят воду, а также прочли «клятву эколога», пообещав беречь природу.

Развлекательная часть торжества состояла из русских народных игр, в которых призывают весну. Школьники водили хоровод с Весной, плели косы из цветных лент и общались с Кикиморой. В финале дети получили в подарок сладкие «булочки-жавороночки» в виде птичек.

Второй этап конкурса «Весну встречаем» пройдет с 24 марта по 11 апреля. Орнитологи Союза охраны птиц России будут выбирать самые подходящие и оригинальные искусственные гнездовья по фото в соответствующей группе «ВКонтакте». Команды школьников продолжат экологическую работу. Дети будут размещать в группе Городского центра детского экологического образования «ВКонтакте» записи-отчеты по акциям, проведенным ко Всемирному дню водных ресурсов (22 марта), Международному часу Земли (25 марта) и Международному дню птиц (1 апреля).

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