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23.03.2017, 17:39
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Власть
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Состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и главы рязанского региона Николая Любимова

В ходе сегодняшней встречи обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Рязанской области, взаимодействием исполнительной и законодательной власти, бюджетным процессом, оказанием поддержки региону со стороны федерального центра.

Комментируя встречу, глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что проинформировал Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина о социально-экономической и политической ситуации в Рязанской области. Кроме того, речь шла об алгоритме сотрудничества региональной власти с депутатами, представляющими область в нижней палате парламента страны.

Мы говорили о том, как взаимодействовать с депутатами от Рязанской области в Госдуме, о внесении наших предложений, законопроектов. Они будут очень внимательно рассматриваться, – подчеркнул Николай Любимов.

По словам главы региона, будет активно использоваться право законодательной инициативы депутатов, избранных в Госдуму от Рязанской области.

Продолжится взаимодействие с Председателем бюджетного Комитета Андреем Макаровым в части бюджетного процесса, с первым заместителем Председателя комитета по обороне Андреем Красовым по вопросам безопасности. Будем также работать и с другими депутатами, – сказал Николай Любимов.

 Источник: сайт правительства Рязанской области

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