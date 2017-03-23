Экспонаты 21 музея Рязанской области можно увидеть на одной выставке

Это стало возможным благодаря проекту «Время. События. Люди», посвященному 80-летию Рязанской области

Торжественное открытие первого совместного выставочного проекта музеев региона состоялось в музее истории молодежного движения. Его стартом стала экспозиция «Наши земляки», посвященная выдающимся рязанцам. На ней представлены подлинные вещи, рукописи, документы, фотографии, книги из музея К.Э. Циолковского (с. Ижевское), Спасского историко-археологического музея имени Г.К. Вагнера, Касимовского краеведческого музея, Дома-музея Пироговых (с. Новоселки) и других музеев. Они познакомят рязанцев с выдающимися земляками в сфере науки, общественной деятельности, культуры и искусства.

Выставка носит образовательный характер, она станет прекрасным иллюстративным дополнением уроков истории, ориентирована на нравственное и патриотическое воспитание молодежи.

В рамках проекта «Время. События. Люди» в течение года будут представлены еще две выставки. 25 мая откроется выставка «Традиции. Обычаи. Ремесла», раскрывающая самобытность местных культур, традиций и обычаев, объектов нематериального культурного наследия; 26 октября начнет работу выставка к 100-летию революции 1917 г.

Все экспозиции будут проходить в музее истории молодежного движения по адресу: ул. Свободы, 79. Выставка «Наши земляки» закончит работу 19 мая.