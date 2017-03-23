В Рязанской области в полном объеме выполнена программа по переселению граждан из аварийного жилья

Как сообщает сайт правительства области, прошло заседание правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. На заседании участники рассмотрели и утвердили годовую отчетность региона за прошлый год по программе переселения граждан из аварийного жилья.

На заседании отметили, что в области полностью завершена программа по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. За время реализации программы более 6,5 тысячи жителей региона, проживавших в аварийных помещениях общей площадью более 108 тысяч квадратных метров, были переселены в новое комфортное жилье. Построен 221 многоквартирный дом.