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23.03.2017, 18:09
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Общество
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В Рязанской области в полном объеме выполнена программа по переселению граждан из аварийного жилья

Как сообщает сайт правительства области, прошло заседание правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. На заседании участники рассмотрели и утвердили годовую отчетность региона за прошлый год по программе переселения граждан из аварийного жилья.

На заседании отметили, что в области полностью завершена программа по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. За время реализации программы более 6,5 тысячи жителей региона, проживавших в аварийных помещениях общей площадью более 108 тысяч квадратных метров, были переселены в новое комфортное жилье. Построен 221 многоквартирный дом.

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