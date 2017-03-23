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Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 18:20
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Общество
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25 марта в Рязанском радиотехническом университете соберутся сильнейшие студенты-математики страны

Автор фото: Михаил Скрипников | 25 марта в Рязанском радиотехническом университете соберутся сильнейшие студенты-математики страны
Фото: Михаил Скрипников.

Межвузовская олимпиада по высшей математике среди студентов разных курсов является одним из этапов общероссийской олимпиады. Чтобы попасть на нее, следует пройти жесткий отбор в собственном вузе на предварительном этапе. Особенностью заданий является то, что половина из них взята из стандартного курса высшей математики, а для того чтобы решить другую половину, требуется инициативно изучать дебри анализа, теории чисел и полей из сторонних источников, не имеющих к обычным учебникам никакого отношения. Именно так выявляются будущие талантливые математики, которых затем обязательно пригласят в аспирантуры ведущих инженерно-технических вузов. По условиям олимпиады следует решить полтора десятка заданий в ограниченное время. Разумеется, сделать это можно, только имея в голове творческое математическое мышление, которое подсказывает короткие и нетривиальные методы поиска ответа. Борьба ведется в двух номинациях, технической и экономической. Кроме того, отдельно соревнуются студенты младших и старших курсов. В межвузовской олимпиаде в Рязани традиционно участвует множество гостей. О высоком уровне мероприятия говори и то, что представители МГТУ им. Баумана регулярно приезжают помериться мозговыми силами с провинциальными математиками.

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