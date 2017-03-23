Более 100 рязанцев прошли скрининг-диагностику в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Как сообщает сайт регионального минздрава, 22 марта специалисты службы медицинской профилактики минздрава Рязанской области провели «День здоровья», приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В акции приняли участие более 100 человек.

В рамках акции, все желающие смогли посетить мобильный центр здоровья Областной клинической больницы и пройти скрининг диагностику. В рамках акции граждане посетили кабинет медицинской помощи при отказе от табакокурения Городской клинической больницы №10 и получили консультации врачей. Кроме этого, рязанцы получили консультации врача-фтизиатра.