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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Двадцать восьмая полоса
Вернисаж
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Из частных коллекций

Выставка в «Галерее Прио» представляет наследие мастеров XIX–XX веков
Автор фото: Вероника Шелякина. На фото: В. Баранов. Старые голландцы. 1998 г.
Фото автора.
На снимке: В. Баранов. Старые голландцы. 1998 г.

Рязанский коллекционер, представивший живописные произведения для выставки, рассказал, что в 1992 году он увидел в офисе у своего партнера по бизнесу «Натюрморт с раковиной» Михаила Цепляева. Картина настолько зацепила реалистичной глубиной пространства, тонкими деталями, что мужчина уговорил товарища продать ему эту работу, которая и стала основой для будущей коллекции живописи.

– Со временем я познакомился лично с Михаилом Цепляевым, мы стали близкими друзьями. Я жил тогда в Москве, где участвовал в коммерческих проектах, но часто приезжал в Рязань. Художник нуждался в деньгах, и я возил его работы на продажу в столицу. Расплачивался он со мной картинами, – вспоминает коллекционер. – Иногда бывало, что работы никто не покупал, и они возвращались обратно к мастеру. «Что будешь делать, Михаил Михайлович?» – спрашивал я у него. «Да вот сейчас загрунтую заново холст и буду писать». Тогда я выкупал у художника непроданные произведения. Он, правда, сопротивлялся, всячески отказывался, но в конечном итоге соглашался мне их продать. Сейчас у меня хранится более сорока его полотен.

Некоторые из них рязанцы могут увидеть в «Галерее Прио», которую курирует фонд по сохранению наследия рязанских мастеров «Творческое достояние». Интересна работа «В живом уголке». Она написана в жанре «обманки», или как его еще называют «тромплеи», что в переводе с французского означает «обман зрения». Произведения пишутся с усиленной гипертрофированной перспективой и натурализмом. Нарисованную ящерицу, ползущую по нарисованной раме, автор пытается выдать за кусочек реального мира. Такие живописные приемы вызывают искреннее восхищение и желание протянуть руку и дотронуться до предметов, изображенных на картине.

Частные коллекционеры редко выставляют свои сокровища на всеобщее обозрение. Открывшаяся выставка ценна еще и тем, что в экспозиции представлены произведения художников ушедшей эпохи. Это Леонид Виноградов, Иван Акинчев, Серафим Кашеваров, который вступил в Союз художников уже в преклонном возрасте, хотя всю свою жизнь посвятил живописи. Каждое произведение в зале галереи можно долго рассматривать. Одни работы требуют более детального внимания зрителя и своеобразного путешествия по полотну, а другие наоборот – пространственного и цельного восприятия.

На выставке можно увидеть уникальную литографию Василия Тимма «Караульщик баштана (в Малороссии)», датированную 1860-м годом. По его рисункам совершенствовали свое мастерство гравер И.П. Пожалостин и художник Н.С. Ефимов, которые жили в Солотче и готовились к поступлению в Академию художеств.

Интересна работа Виталия Баранова «Старые голландцы». Многие знали его как обычного художника-оформителя. Основным жанром его творчества был пейзаж. А произведение, представленное на выставке, стало настоящим открытием для многих ценителей искусства. Баранов написал полотно в стиле голландского натюрморта XVII столетия. Работа привлекает своей художественной выразительностью, автору с удивительным мастерством удалось передать цвет, объем, фактуру каждого предмета, выявить его особенности и внутреннюю жизнь.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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