Хорошо там, где нас нет

Обычно эта поговорка вспоминается, когда мы испытываем разочарование от ожидания заманчивых благ при смене работы или переезде на новое место жительства. В наше время она уместна еще и в применении к людям, которые своим варварским отношением к окружающей среде вызывают тревогу за здоровье нашей прародительницы.

Убийцы газонов

Еще каких-нибудь два десятилетия назад мы любовались чистотой дворов с ухоженными зелеными газонами, клумбами роскошных цветов, декоративными кустарниками вдоль тротуаров. Теперь картина иная. Поглядите в окошко. Кругом подобие забора из грязных машин, теснящихся на закатанных до неузнаваемости газонах. Дороги и тротуары в грязи, цветочные клумбы «затоптаны» автомобилями. В жаркие дни лета, когда окошки открыты, в квартирах витает запах бензина, а ночные завывания неисправных сигнализаций лишают горожан сна. И такое безобразие царит повсеместно. Создается впечатление, что жителей города это устраивает. А если кто-то и пытается возражать против засилья машин, поделать ничего не может. Владельцев транспортных средств понять можно, они в безвыходном положении: куда деваться, коль стоянок не хватает. Правда, сейчас в некоторых новостройках сдаются дома с подземками, но это не более чем капля в море и проблему никак не решает. Машин с каждым годом становится все больше, места для них не хватает даже на газонах. Дело доходит уже до того, что клочок земли «узаконивается» путем наглого его захвата. Если на газоне лежит автомобильная покрышка, это означает: место «приватизировано». Попробуйте, отнимите... Похоже, уже близится время, когда в ход пойдут кулаки, чтобы выяснить, кто достоин этого места.

Немного полюбить автовладельца

В наш изменчивый век стало нормой жизни иметь в семье автомобиль, а то и два и даже три. А почему бы и нет, если каждый член семьи нуждается в личном транспорте, а средства на его приобретение имеются. Автомобиль – вещь, конечно, нужная, и спорить с этим бессмысленно. При нынешних стремительных оборотах жизни машина стала «палочкой-выручалочкой» не только в кругу домашних забот, но и в решении многих деловых задач на работе, не говоря уже о том, что и отдых свой мы уже не мыслим без личного транспорта. Вот только где взять столько стоянок? Строительством капитальных гаражей для частного транспорта, как бывало прежде, теперь почему-то никто не занимается. Об этом даже и речи никто не ведет. Молодежь считает, что гаражи – пережиток прошлого, дескать, зачем тратить средства на их строительство, когда есть газоны – паркуйся себе на здоровье! Вот и превращается городская среда в месиво грязи. Задача для властей города сложная, и ее решение не терпит отлагательств. Надо срочно что-то предпринимать, иначе в скором времени мы будем ходить, протискиваясь сквозь ряды заполонивших наши дворы машин. Уже сегодня вереницы железных монстров мозолят глаза повсюду: на газонах, обочинах уличных дорог, тротуарах, во дворах возле детских площадок, а там, где приткнуться негде, машины втискивают в проходы у подъездов домов. Вряд ли тут кого-то терзает совесть, что нагромождение автомобилей доставляет неудобства жителям и гробит красоту дворов.

Конечно, власти города борьбу с незаконными парковками ведут постоянно, применяя к нарушителям штрафные санкции. Но делается это исключительно там, где такое безобразие нетерпимо, то есть на центральных улицах. На периферии же, а тем более во дворах, по-прежнему царит вопиющее безобразие. Яркая тому иллюстрация – улица Островского в районе школы №25. Тут на газонах живого места нет, все они перепаханы, исковерканы и перемешаны с грязью настолько, что стали походить на испытательный полигон внедорожников. Точно такая же картина наблюдается и во дворах других улиц.

Согласно решению администрации города, парковки на газонах, тротуарах и других непредусмотренных для этих целей местах теперь будут отслеживаться, а значит, нарушителям грозит неотвратимое наказание. Мера, разумеется, вынужденная, но она касается только улиц. А что же будет с газонами на территории дворов? Может быть, пойти владельцам автомобилей навстречу и частично оборудовать газоны под узаконенные стоянки? Для этого всего-то нужно заасфальтировать их, чтобы придать дворам цивилизованный вид.

Пришельцы из каменных джунглей

Передышка от работы необходима всем без исключения. Чтобы быть в надлежащей форме, кто-то на время отпуска уезжает за рубеж, кто-то отдыхает, путешествуя по нашей необъятной родине. Однако немало людей, а их с каждым годом становится все больше, наслаждаются отдыхом, отправляясь для этого на личном транспорте за пределы города куда душа пожелает, и впечатлений они получают ничуть не меньше, чем на чужбине. Судите сами: на реке или озере можно с превеликим удовольствием загорать, купаться, посидеть с удочкой, в лесу – наслаждаться собиранием ягод и грибов. А коль нет желания удить рыбу и охотиться за дарами леса, то можно повеселиться где-нибудь на опушке под запах жареных шашлычков. Чем не отдых? Жители других стран нашей свободе могут только позавидовать.

Отдыхать на природе, конечно, никто не запрещает. Вот только вести себя цивилизованно любители отдыха на пленэре, к сожалению, не хотят категорически. После их веселья всюду остаются следы надругательств над природой: чернота кострищ, опаленная огнем трава, израненные, а то и срубленные деревья, горы мусора… Непонятно, что побуждает пришельцев из «каменных джунглей» вести себя по-свински. Будто они отдыхают последний раз в жизни, расслабляясь по принципу: живем один раз, а после нас хоть трава не расти. Им, наверное, неведома старая, но очень мудрая поговорка: «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться!»

Ох, дороги…

В прошлом веке у нас был такой лозунг: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». А сегодня, в век торжествующей людской всесильности, появился грустный афоризм: «Человек уже столько взял у природы, что рассчитывать на ее милость ему уже не приходится». Великая сила цивилизации, которой вооружилось современное человечество, может нести и величайшее благо, и бедствие для окружающей природы одновременно. Яркий тому пример – тот же автомобиль. Благодаря мощи современных внедорожников человек теперь способен проникать в любые уголки дикой природы, в том числе и леса, дороги в которых до недавнего времени были непреодолимыми. И люди спешат этим благом воспользоваться. Великая армия охотников, сборщиков даров леса, туристов и многих других непосед теперь вытаптывают природу повсюду, нисколько не задумываясь над тем, как при этом чувствуют себя ее обитатели. Ученые уже бьют тревогу: только за последние полвека по причине массового проникновения людей в дикую природу население животного мира Мещеры сократилось в два с половиной раза.

Основной вклад в оскудение природы, конечно же, внесла отгремевшая в конце прошлого века мелиорация. Эта необдуманная война с водой погубила немало прекрасных озер, от нее пострадало множество лугов и лесов. Во многих местах теперь наблюдается массовое засыхание древостоя. Участившиеся лесные пожары – это тоже результат мелиорации. Эхо этой проигранной человеком войны отдается и поныне. Именно мелиорация послужила своеобразным ключиком для открытия «ларца» нашей славной природы, которым не замедлили воспользоваться все желающие, кто соизволил побывать в ее неизведанных уголках. Возьмем дороги. Если раньше они были недоступными даже для гусеничных тракторов, то теперь, в результате повсеместного понижения уровня подземных вод, стали легкодоступными и для обычных легковушек, десант которых «оттягивается по полной программе» где пожелает. И это, как говорится, только цветочки. Если процесс наплыва машин в леса не остановить, положение только ухудшится. Настало время задуматься: а что мы оставим будущим поколениям? Сегодня мы комфортно поживаем в век приобретенных нашей цивилизацией ценностей – телевизоров, компьютеров, сотовых телефонов и, конечно же, автомобилей. Однако не следует забывать о том, что есть на земле и другие, более важные для человечества ценности: тишина, зеленый мир лесов, здоровый воздух, чистые воды, многообразие животных и растений. Без них наша жизнь невозможна. И об этом нужно помнить всегда.