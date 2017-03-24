Коллекционер познавательных историй

Есть у военного автомобилиста Анатолия Шалимова необычное хобби

Анатолий Иванович Шалимов – потомственный военный автомобилист. Его отец исколесил все военные дороги от Москвы до Берлина. В середине 50-х годов Анатолий Шалимов из подмосковных Бронниц приехал учиться в Рязанское военное автомобильное инженерное училище. После окончания учебы получил распределение в Группу советских войск в Германии, а через пять лет снова вернулся в Рязань, да так и прослужил полвека в родном училище, пока его не расформировали. А потом работал научным сотрудником музея военной автомобильной техники.

О военных автомобилях Шалимов знает все. Было у него на службе хобби, которое осталось до сих пор. Анатолий Иванович составил огромный рукописный сборник историй о всех зарубежных автомобилях и их изобретателях и принес его к нам в редакцию. Очень ему хочется, чтобы эти истории кто-то прочитал. Сегодня мы публикуем занимательную историю о Берте Бенц – супруге создателя первого автомобиля с бензиновым двигателем Карла Бенца.

Как Берта в автопутешествие отправилась

Первой женщиной водителем стала немка Берта Бенц, супруга создателя первого автомобиля с бензиновым двигателем Карла Бенца. Автомобиль не пользовался популярностью, и Берта решила помочь мужу. Для этого она отправилась к родственнице в соседний городок, находящийся на расстоянии 80 км от Мангейма (город в Германии, где они жили). Ранним утром 1888 года, пока муж еще спал (Берта знала, что он не одобрит ее идею), с двумя сыновьями она начала свой путь. Путешествие было непростым и заняло целый день. На подъемах машине не хватало мощности, и приходилось толкать ее вручную. Быстро заканчивался бензин, приходилось его докупать (в те времена он продавался в аптеках в пузырьках). Но главное – затея принесла свои плоды, у Карла Бенца появились первые оптовые покупатели, а недостатки, которые были обнаружены его супругой в автомобиле, были устранены.

В России женщин за рулем было гораздо меньше. Считается, что первой женщиной за рулем была госпожа Клиентская в 1898 году. Одной из первых женщин, севших за руль в СССР, была Лиля Брик, гражданская жена Маяковского. В Советском Союзе женщинам приходилось часто садиться за руль. Они водили сельхозтехнику: тракторы и грузовики. Причем не было никаких шуточек о женщинах за рулем. А во время Великой Отечественной войны тысячи женщин сели за руль тяжелых грузовиков, комбайнов, санитарных полуторок и даже танков.

Можно сказать, что женщины «дружили» с автомобилем всегда, и неправда, что с автомобилем может справиться только мужчина. Так что, милые дамы, если у вас есть желание водить машину, отбросьте все свои страхи и следуйте за мечтой!