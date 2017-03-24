Областная общественно-политическая газета
06:23 МСК
Пятница
24 марта 2017 года
Выпуск № 53 (5340)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани начала работу методическая школа учителей-словесников ЦФО Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: привлекать инвесторов и создавать рабочие места – задачи и муниципальной, и региональной властиРязанский «Элекс-Фаворит» сыграет в Московской области с дублем «Дины» По ряду адресов в Рязани отключат подачу холодной воды На улице Островского в Рязани появились цветочные клумбы
Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017
Просмотров: 24
Выпуск № 53 (5340) |
Двадцать четвёртая полоса
Путевой лист
Версия для печати

Коллекционер познавательных историй

Есть у военного автомобилиста Анатолия Шалимова необычное хобби
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Коллекционер познавательных историй
Фото автора.

Анатолий Иванович Шалимов – потомственный военный автомобилист. Его отец исколесил все военные дороги от Москвы до Берлина. В середине 50-х годов Анатолий Шалимов из подмосковных Бронниц приехал учиться в Рязанское военное автомобильное инженерное училище. После окончания учебы получил распределение в Группу советских войск в Германии, а через пять лет снова вернулся в Рязань, да так и прослужил полвека в родном училище, пока его не расформировали. А потом работал научным сотрудником музея военной автомобильной техники.

О военных автомобилях Шалимов знает все. Было у него на службе хобби, которое осталось до сих пор. Анатолий Иванович составил огромный рукописный сборник историй о всех зарубежных автомобилях и их изобретателях и принес его к нам в редакцию. Очень ему хочется, чтобы эти истории кто-то прочитал. Сегодня мы публикуем занимательную историю о Берте Бенц – супруге создателя первого автомобиля с бензиновым двигателем Карла Бенца.

Как Берта в автопутешествие отправилась

Первой женщиной водителем стала немка Берта Бенц, супруга создателя первого автомобиля с бензиновым двигателем Карла Бенца. Автомобиль не пользовался популярностью, и Берта решила помочь мужу. Для этого она отправилась к родственнице в соседний городок, находящийся на расстоянии 80 км от Мангейма (город в Германии, где они жили). Ранним утром 1888 года, пока муж еще спал (Берта знала, что он не одобрит ее идею), с двумя сыновьями она начала свой путь. Путешествие было непростым и заняло целый день. На подъемах машине не хватало мощности, и приходилось толкать ее вручную. Быстро заканчивался бензин, приходилось его докупать (в те времена он продавался в аптеках в пузырьках). Но главное – затея принесла свои плоды, у Карла Бенца появились первые оптовые покупатели, а недостатки, которые были обнаружены его супругой в автомобиле, были устранены.

В России женщин за рулем было гораздо меньше. Считается, что первой женщиной за рулем была госпожа Клиентская в 1898 году. Одной из первых женщин, севших за руль в СССР, была Лиля Брик, гражданская жена Маяковского. В Советском Союзе женщинам приходилось часто садиться за руль. Они водили сельхозтехнику: тракторы и грузовики. Причем не было никаких шуточек о женщинах за рулем. А во время Великой Отечественной войны тысячи женщин сели за руль тяжелых грузовиков, комбайнов, санитарных полуторок и даже танков.

Можно сказать, что женщины «дружили» с автомобилем всегда, и неправда, что с автомобилем может справиться только мужчина. Так что, милые дамы, если у вас есть желание водить машину, отбросьте все свои страхи и следуйте за мечтой!

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
Малыши сразились в шашки
Это игра, развивающая логику, внимание, мышление детей
Вместо жезла – аптечка
Инспекторы ДПС прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях.
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
25 марта – День работника культуры
Событие
Конструктивное взаимодействие
Состоялась встреча главы региона Николая Любимова с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
В ожидании тепла
Рязанские школьники встретили весну конкурсом птичьих домиков и хороводами
Татьяна Клемешева
Общество
Фонд утвердил отчетность
Более 6,5 тысячи рязанцев переселены в новое комфортное жилье
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Сердечная доступность
В Рязани обсудили особые образовательные потребности детей-инвалидов
Татьяна Банникова
Событие
До всего есть дело
Ветеранская организация области отметила тридцатилетие со дня основания
Валентина Севостьянова
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
От драмы до мюзикла
Студенческому театру Рязанского колледжа культуры доступны любые жанры
Светлана Максимова
Собеседник
Работа по договоренности
Светлана Максимова
Читатель - газета
Доброта, порядочность и трудолюбие
отличает руководителя строительной компании из Кадома
Читатель - газета
На прямой связи
Тема дня
Инициативу – в свои руки
Возможности для улучшения жизни на селе находят сами жители
Татьяна Железнова
Общество
Взрослый подход к детским проблемам
Уполномоченный по правам ребенка помогает решать спорные и конфликтные ситуации
Ольга Драган
Актуально
Свободное время чиновников возьмут под контроль
Минтруда разработал поправки в «Общие принципы служебного поведения госслужащих»
Люди дела
Как русская печь бизнесу помогает
Почему крестьяне раньше ценили хлеб выше мяса?
Юрий Евстифеев
Общество
Тренды добрые и не очень
Лучшими шутниками открытия Рязанской лиги КВН стали летчики из Ульяновска
Татьяна Клемешева
Спорт
Вспоминая Павла Чехова
Какой импульс дал первый директор спортивного манежа «Юность» развитию легкой атлетики
Спорт
На лыжах с картой – за победой
Рязанские мастера спортивного ориентирования завершили зимний сезон и, сменив лыжи на кроссовки, начинают подготовку к летнемус
Спорт
БК «Рязань» мечтает о Кубке «Сибура»
Общество
Радость для защитников
Рязанский живописец подарил военнослужащим Министерства обороны РФ свою персональную выставку
Татьяна Клемешева
Наше время
Экскурсия с закрытыми глазами
Читатели библиотеки для слепых познакомились со старинными бумагами
Анна Добролежа
Наши новости
Древние традиции и яркие впечатления
В Касимове гостей из Москвы угостили блюдами татарской кухни и научили писать арабской вязью
Собственная информация
Ищу маму
Ищу маму
Читальный зал
Эхо народа
В марте Валентину Распутину исполнилось бы 80 лет
Вероника Шелякина
Читальный зал
Книжная полка
Вероника Шелякина
Азбука потребителя
Тарифный произвол
Как обрести независимость от него?
Михаил Скрипников
Игры разума
Как учить учителей
Игры разума
Владимир Васильев
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Малыши сразились в шашки
Это игра, развивающая логику, внимание, мышление детей
Путевой лист
«Бонус-малус» поможет сэкономить
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
Не верь глазам своим
Реклама, как надо понимать, не только активный двигатель торговли. Она меняет наше осознание реальности окружающего мира. Не верите? Убедитесь!
Дмитрий Осинин
Вернисаж
Из частных коллекций
Выставка в «Галерее Прио» представляет наследие мастеров XIX–XX веков
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы