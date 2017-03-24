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Выпуск № 53 (5340)
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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Двадцать четвёртая полоса
Инициатива
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Вместо жезла – аптечка

Инспекторы ДПС прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях.

В ежедневной деятельности, при непосредственном несении службы, сотрудникам ГИБДД приходится выезжать на место ДТП. Чаще всего они приезжают на место происшествия быстрее других служб и сталкиваются с тем, что необходимо оказать первую помощь пострадавшим в этих происшествиях.

От их слаженных действий, умения принимать грамотные решения и оказывать первую необходимую помощь часто зависит жизнь и здоровье людей. В экстремальных ситуациях необходимо обладать не только теоретическими знаниями, но и практическими умениями.

Получить знания и навыки практических действий при оказании первой помощи сотрудники ГИБДД могут на занятиях в Центре симуляционного обучения Рязанского государственного медицинского университета Минздрава России.

Совместный проект УМВД России по Рязанской области и медицинского университета стартует именно с обучения инспекторов ДПС. Первыми на занятия прибыли инспекторы из районов Рязанской области, на практике именно им приходится чаще всего оказывать первую помощь пострадавшим, так как удаленность ДТП от места дислокации скорой медицинской помощи бывает достаточно большой.

Инспекторы ДПС ГИБДД отметили, что это занятие было очень важным для них – теперь они готовы в любой ситуации оказать первую помощь. Впрочем, как оговорился один из инструкторов, лучше, чтобы таких происшествий не случалось.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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