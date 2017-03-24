«Бонус-малус» поможет сэкономить

Более 1 млн автовладельцев воспользовались упрощенной процедурой корректировки коэффициента «бонус-малус» (КБМ).

КБМ – повышающий или понижающий коэффициент для расчета стоимости ОСАГО, он учитывает количество страховых случаев водителя, виновником которых тот являлся. За безаварийную езду полагаются скидки при оформлении полиса: 5% за каждый год (до 50% максимум). А для виновников ДТП, наоборот, вводится повышающий коэффициент: от 1,4 до 2,45. При расчете коэффициента «бонус-малус» компания обязана пользоваться значением, указанным в автоматизированной системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которую ведет Российский союз автостраховщиков (РСА).

По данным Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, жалобы на некорректный КБМ были одними из самых частных в практике позапрошлого и прошлого годов. Сейчас обращений по данной проблематике почти не поступает, что подтверждает и статистика РСА. За прошлый год Союз автостраховщиков зафиксировал почти двойное снижение обращений по вопросу применения КБМ: в 2015 году их было около 43 тыс. (72,1% от общего числа обращений), а за 2016-й их число составило уже 23,3 тыс. (44,9%).

Среди наиболее частых причин некорректного применения коэффициента – невнимательность автолюбителей, а также неточности при оформлении договора ОСАГО. «Чтобы исправить значение КБМ, с которым автовладелец не согласен, нужно обратиться с заявлением в свою страховую компанию или к тому страховщику, у которого вы планируете заключить новый договор ОСАГО», – напоминает управляющая Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова.

Раньше, чтобы исправить коэффициент, приходилось обращаться ко всем предыдущим страховщикам, у которых автовладелец покупал полис. Если страховая компания не может оперативно устранить причины некорректных сведений в системе, то РСА в течение пяти рабочих дней по запросу страховщика проводит свою проверку. По ее результатам компания обязана исправить значение КБМ, если он действительно неверно применен, и учитывать при заключении договора ОСАГО новые данные.

Если по какой-то причине страховая компания не может устранить проблему с расчетом КМБ, автовладелец может направить жалобу в Банк России, на сайте которого работает интернет-приемная (www.cbr.ru). Работники специальной службы внимательно рассмотрят обращение и запросят необходимые материалы. Если расчет коэффициента «бонус-малус» действительно произведен неправильно, мегарегулятор имеет полномочия обязать страховую компанию внести соответствующие исправления в систему.

В целом по стране к началу 2017 число водителей с КБМ меньше единицы выросло до 49 млн человек. То есть скидкой при оформлении полиса ОСАГО уже пользуются 78% автовладельцев. При этом, по данным РСА, максимальную скидку в размере 50% (КБМ 0,5) получили 7,9 млн человек.

«Если вы обнаружили, что страховые компании не учитывали скидку за безаварийную езду, то переплаченные деньги можно вернуть вне зависимости от давности, – уточняет управляющая Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова. – Срока давности на перерасчет законодательством не установлено».