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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Двадцать третья полоса
Игры разума
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Как учить учителей

Как учить учителей

Сегодня у нас в гостях Сергей Пупков – руководитель Рязанской областной федерации шахмат, доктор педагогических наук. Введены новые квалификационные требования, предусматривающие для тренеров обязательное наличие педагогического образования. Как это скажется на развитии рязанских шахмат? Об этом – наша беседа с Сергеем Викторовичем.

  – Сергей Викторович, не секрет, что в Рязани далеко не все тренеры имеют педагогическое образование. Ведется ли Рязанской шахматной федерацией работа по организации курсов переквалификации тренеров?

С.П. – Да, вы правы, большинство тренеров имеет техническое образование. В связи с этим Рязанская шахматная федерация вела переговоры и пришла к соглашению с РГУ имени Сергея Есенина об организации курсов переподготовки тренеров по шахматам в объеме 250 часов. Занятия планируется начать с сентября. Успешно окончившим курсы будет выдан диплом государственного образца, в котором планируется сделать примерно такую запись: специальность – «Педагогика и психология при занятиях с детьми в области дополнительного образования». Правда, этот вариант записи еще не окончательный. Она будет уточняться.

  – Как вы относитесь к предложению о включении в расписание образовательных учреждений обязательного урока шахмат?

С.П. – Отношусь исключительно положительно, поскольку непосредственно в школах детям будут даны азы шахматной науки, и родителям не придется искать шахматный кружок, которого может и не оказаться поблизости. Уже разработаны и успешно применяются во многих школах программы по обучению детей азам этой игры. По моему мнению, если в какой-либо школе нет тренера по шахматам, а обязательный урок введут, то можно было бы привлекать к преподаванию учителей, знакомых с игрой, предварительно их подготовив.

  – Рязань всегда славилась своей шахматной школой, были ли за последние годы выявлены и подготовлены талантливые шахматисты?

С.П. – Да, безусловно. Самый яркий тому пример – Дмитрий Андрейкин, международный гроссмейстер, успешно выступающий как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме него, можно отметить других сильных шахматистов: Олега Алёшина, Кристину Шулепину, Станислава Козлова. Нельзя не сказать и о том, что сейчас подрастают наши будущие Андрейкины – Арсений Балашов, Михаил Челебаев, Ангелина Устинович, Александр Макеев, Евгений Чебалкин, Антон Арсенов и другие. Нельзя не отметить наших замечательных тренеров, которые помогли молодым шахматистам добиться успехов. Это, например, Игорь Сенченко, Николай Горшков, Владимир Таскаев, Николай Абашкин.

Точка зрения

Владимир Фомин,
кандидат в мастера спорта по шахматам:

– Решение об организации курсов переподготовки шахматистов считаю своевременным и целесообразным. Тренеров по шахматам, имеющих педагогическое образование, в регионе не так много. Я сам по возможности обязательно пройду такую переподготовку.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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