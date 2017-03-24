Владимир Васильев

Владимир Павлович Васильев – международный мастер. Играет в шахматы с самого детства.

Владимир Павлович – многократный победитель и призер состязаний различного уровня. Приведем лишь некоторые из достижений последних лет.

В 2005 году Васильев победил в первенстве области по шахматам в первой лиге, в том же году занял первое место на турнире по быстрым шахматам на призы городского спорткомитета.

В 2009 году он занял первое место в командном первенстве Рязани.

В 2010 году стал чемпионом области по шахматам.

В 2012 году Васильев занял второе место на межрегиональном фестивале в Луховицах, посвященном Международному дню шахмат.

В 2013 году Васильев победил в лично-командном чемпионате области на призы газеты «Рязанские ведомости».

На чемпионате России по шахматам среди адвокатов «Рапид Белая королева» в 2014 году он занял 4 место.

В 2016 году завоевал

3 место на чемпионате области в высшей лиге. В том же году стал чемпионом города Рязани по блицу.

В 2016 году в Нижнем Новгороде на четвертом всероссийском лично-командном чемпионате по шахматам среди адвокатов «Белая королева» Васильев занял второе место.

Владимир Павлович считает, что шахматы – это больше, чем игра. Это целaя наука, которая помогает в жизни принимать правильные решения.