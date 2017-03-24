Турнирная хроника

В Риге состоялся Rapid турнир «Мемориал Таля». В состязаниях участвовал уроженец Рязанской области Дмитрий Панченко. Выступил он неплохо – занял 19 место из 132 участников турнира, среди которых было и 29 гроссмейстеров.

В Егорьевске Московской области прошел первый этап Открытого кубка по блицу-2017. В соревнованиях участвовали 29 шахматистов, в том числе и житель из поселка городского типа Александро-Невский Николай Никитенко. По итогам первого этапа он занял 7 место, а также стал сильнейшим среди ветеранов (шахматистов старше 60 лет).

В ДЮСШ «Атлет» г. Шацка прошли областные финальные соревнования по шахматам «Белая ладья», в которых приняли участие 8 команд: из Рязани («Рязань-1, «Рязань-2»), Касимова, Скопина, Кадома, а также из Рыбновского, Чучковского, Старожиловского районов.

Первое место завоевала команда «Рязань-1», в которую входили учащиеся ордена «Знак Почета» гимназии №2 им. И.П. Павлова. Второй стала команда «Рязань-2», состоявшая из учеников школы № 55. Третье место досталось команде из Касимова.

Команда рязанской школы-интерната №26 (Андрей Кузнецов, Михаил Саввин, Михаил Кисляков, Екатерина Дербикова) заняла 3 место на Всероссийских соревнованиях по шахматам среди воспитанников школ-интернатов и детских домов «Восхождение-2017», закончившихся в Лоо (Сочи). Команда Солотчинской школы-интерната выступила не так удачно, заняв 44 место из 46.