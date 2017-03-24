Малыши сразились в шашки

Это игра, развивающая логику, внимание, мышление детей

Состоялся турнир по русским шашкам среди дошкольников Сасовского района. Участвовали в состязаниях дети 3–7 лет.

Перед началом турнира детей приветствовала актриса, игравшая Королеву шашечного царства. С помощью загадок она напомнила юным спортсменам правила игры. Далее главный судья ознакомил участников с регламентом проведения турнира. Поскольку в состязаниях участвовали 43 шашиста, детей разделили на две группы.

Старт был дан, и непоседы сразу превратились в заправских гроссмейстеров. Шашечная доска для детей – миниатюрное поле боя. Несмотря на юный возраст, а может и благодаря ему, участники боролись азартно. В результате борьба за призовые места развернулась нешуточная. Борьба за очки и первую строчку в таблице велась до последней партии. Лучшими на турнире были признаны Станислав Денисов (Каргашинский детский сад), Шахзод Валиев (Агломазовский детский сад), Кирилл Игнатов (дошкольная группа Батьковской школы), Алексей Шнякин (Алешинский детский сад), Илья Пупков (Каргашинский детский сад) и Анастасия Рыбкина (дошкольная группа Придорожной школы). Им подарили настольные игры. По итогам турнира всех участников наградили дипломами и подарками, в том числе самую маленькую участницу, воспитанницу Алешинского детского сада трехлетнюю Анну Шнякину.