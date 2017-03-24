Как обрести независимость от него?

Часто граждане недоумевают: почему велика квартплата? Квартира в собственности, а счета такие, как будто это аренда. Профессиональные юристы готовы рассказать, как победить тарифный произвол.

Для любого многоквартирного дома писан закон, который называется «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах». Последняя их редакция вступила в силу 26 декабря прошлого года. В эти правила внесено множество изменений и дополнений. Они детализируют определения, а также способствуют снижению коррупционной составляющей. На самом высоком уровне, в Кремле, систему писаных на бумаге взаимных обязательств в сфере ЖКХ неоднократно критиковали за непрозрачность. Сейчас делаются первые шаги серьезно реформировать систему, но до установления полностью цивилизованных отношений пока еще далеко.

Темные грамоты

Наверняка многие потребители сталкивались с тем, что у них отсутствует письменный договор на оказание коммунальных услуг, ну а те, у кого он есть, далеко не всегда могут понять, какие конкретно услуги оплачиваются. А у профессиональных юристов такие договоры часто вызывают гомерический хохот, поскольку составлены примитивно и неправильно. Те, кто их составлял, очевидно, делал ставку на юридическую безграмотность большей части населения, подсовывая такие «филькины грамоты». Но деньги каждый месяц за коммунальные услуги людям приходится платить настоящие. При этом достаются они не тем организациям, которые снабжают дома светом, водой и теплом, а посредникам в виде управляющих компаний и ТСЖ. И такое практикуется даже в частных секторах, где бывает коммунальное управление, хотя, казалось бы, хозяева усадеб полностью независимы в этом вопросе. Настоящий цирк начинается, когда добропорядочные жильцы отправляются платить. Особенно это касается терминалов. Там из щели вылезает счет без какой-либо детализации. Есть раздел «за содержание жилья» и долг по нему. А в этот термин входит очень много. К примеру, если сегодня не подмели двор, если лестничную клетку не моют уже неделю, а мусорные баки не видны из-за завалов, то насколько из-за этого должны снизить оплату за коммунальные услуги? Правильно, ни насколько. Исторически так сложилось, что по правилам «хорошего» тона надо платить и не задавать вопросов, иначе только на грубость управляющей компании нарвешься. Хотя вообще-то за такие фокусы с начислением без детализации принято отвечать, и отвечать серьезно.

Конечно, далеко не все коммунальщики сосредоточенно заняты ежедневным обманом клиентов. Но такие честные, «белые», увы, не все. Многие же эксплуатируют существующее положение дел, а система общественного контроля, как правило, в этом секторе не работает. Люди «просыпаются» только тогда, когда цены в платежках совершают сногсшибательный рывок.

Заря новой эпохи

Люди мало интересуются объемом или стоимостью услуг, которые им обязаны оказать. Но эти показатели есть. Они записаны в толстой, мудреной книге.

Руководитель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов регулярно посещает самый крупный книжный магазин города и справляется там, не поступило ли данное издание в продажу. В магазине отвечают, что не поступило, потому что спроса нет. Но хочется верить, что спрос будет, и большой, и в самое ближайшее время, ведь в правилах по оказанию услуг ЖКХ для многоквартирных домов описано все, и в подробностях. Приведены формулы расчета стоимости. Да, они, конечно, такие, что без дзета-функции Римана там не разобраться. Но там все прозрачно. А главное, жестко определено: кто кому и сколько должен.

– К примеру, сейчас за тепло с жильцов взимают плату по квадратным метрам, а сама управляющая компания, как правило, расплачивается с поставщиками по шкале гигакалорий. И тогда есть возможность разницу положить в карман руководству компании, – поясняет Олег Попов. – Но в таких случаях можно потребовать перерасчет, даже по суду, и получить назад свои кровные. К примеру, за однокомнатную квартиру средняя переплата только по теплу составляет более 11 тысяч рублей за три года. И это только по одному показателю.

Никто не знает, что если в кране с горячей водой ее температура не поднимается выше сорока градусов по Цельсию, то за нее следует платить как за холодную. Многие постоянные читатели нашей рубрики знают, что если защищать попранные права в суде, по Закону о защите прав потребителей, то суд обяжет ответчиков не только полностью компенсировать истцам ущерб, в том числе и моральный, но и заплатить дополнительно обманутым гражданам государственный штраф за отказ решить вопрос в досудебном порядке в размере 50% сверх насчитанных сумм компенсаций. А в новой редакции Правил можно обложить штрафом даже в досудебном порядке, если коммунальщики завысили стоимость предоставленных услуг или оказали их не соответствующего качества.

Смело, товарищи, трогайте трубу

Когда покупательная способность зарплат населения снижается, самое время обратиться к изысканию внутренних резервов. Они встают перед глазами обитателей многоквартирных домов как минимум раз в месяц, когда те собираются платить за услуги ЖКХ. Следует безжалостно срезать все начисленные переплаты за коммунальные услуги. Эпоха благотворительности по отношению к управляющим компаниям и ТСЖ закончилась. Просто потрогав трубу, проверив напор воды, особенно на верхних этажах, а также заглянув в мусоропровод, можно добиться неожиданных и очень объемных компенсаций, а заодно и снизить квартплату на будущее. Для этого надо юридически грамотно потребовать перерасчетов, причем итогом их должны стать не виртуальные вычитания из будущих счетов, как могут пообещать коммунальщики, а реальные живые деньги прямо сейчас.

– Многие люди совершают ошибку, идут жаловаться не туда, – поясняет Олег Попов. – Единственный защитник – это суд. Статья 17-я Закона о защите прав потребителей дает возможность отстоять правду и спасти свой кошелек от разорения.

У судебных приставов сейчас достаточно полномочий, чтобы и разыскать деньги ответчиков, и списать их в пользу истцов. Так что за исполнением решения суда вопрос не станет. Экономить собственные деньги можно, и не только на счетах, но и на ремонте. Знаете ли вы, что не только стояки, но и батареи – это совсем не ваша забота? По закону стояк – это общедомовое имущество, ответвления от него до первого вентиля – тоже. А батареи, сколько бы вентилей их ни отделяло от стояка – тоже теперь являются общедомовыми. Их ремонт, а также замена осуществляются бесплатно, поскольку за это уже заплачено по статье «на общедомовые нужды». И поставить вам под окном должны не абы что, а такой радиатор и такие трубы, которые соответствуют самой последней редакции ГОСТа.

Вот сколько у обычного жильца прав. А вы не знали? Коммунальщики обязаны профессионально осматривать батареи, ведь внутри у них, в отопительный период, таится давление в 20 атмосфер. Случись что, за весь ущерб, нанесенный прорванной батареей, ответят также коммунальщики. И тогда сотрудниками управляющей компании или ТСЖ вполне может заняться сначала прокуратура, а потом и администрация учреждения исполнения наказаний. Так что учите свои права и учитесь беречь себя и свои деньги.