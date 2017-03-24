Книжная полка

Анастасия Строкина

«Кит плывет на Север»

На спине огромного кита плывет по океану загадочный зверек мамору. У него непростая задача: найти один-единственный – свой – остров и стать его хранителем. Волшебная повесть рассказывает об океане и его островах, о диковинных птицах, рыбах и зверях и, конечно, о загадочном северном народе – алеутах. Автор искусно воссоздает, заново придумывает легенды алеутов, эпос и мифы которых были утрачены.

Денис Драгунский

«Каменное сердце»

Денис Драгунский – прозаик, мастер короткого рассказа; политический публицист; журналист, написавший сотни колонок на самые разные темы. В новой книге «Каменное сердце» читатель найдет не только лаконичные новеллы, написанные в привычном стиле Дениса Драгунского, когда на двух-трех страницах умещается целый роман с необычными судьбами и головокружительными поворотами сюжета. Здесь есть и рассказы более пространные, объемные, подробные, но такие же динамичные, неожиданные и точные.

Ольга Громова

«Сахарный ребенок»

Эта история, рассказанная Ольгой Громовой, основана на воспоминаниях Стеллы Нудольской, чье детство пришлось на трагическое для нашей страны время – конец 30-х – начало 40-х годов. Однако, несмотря на страшный контекст, по прочтении остается лишь светлое и трепетное чувство восхищения силой человеческого духа, мужеством и внутренней красотой.

***

– По вашим воспоминаниям получается, будто вокруг вас не было плохих людей. Так ведь не могло быть?

– Не могло, конечно. Всякие, наверное, были. Вон сосед был в Москве, который доносы писал. Но я их почти не помню. Видимо, это свойство детей – запоминать больше хорошее. Пусть так и будет.