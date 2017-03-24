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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
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Экскурсия с закрытыми глазами

Читатели библиотеки для слепых познакомились со старинными бумагами
Автор фото: Анна Добролежа | Экскурсия с закрытыми глазами
Фото автора.
Экскурсия с закрытыми глазами
Читатели библиотеки для слепых познакомились со старинными бумагами
Тактильную экскурсию «Касаясь страниц истории» провел кандидат исторических наук, заместитель директора по научно-методической работе Государственного архива Рязанской области Дмитрий Филиппов. 
Он рассказал читателям библиотеки об истории бумаги. Участники могли прикоснуться к экспонатам, почувствовать на ощупь, что такое пергамент, перо для письма, сургучная печать, сравнить, какими были чернильницы XVII и XX веков.
Особый интерес у незрячих вызвала книга 1781 года, в которую записывали права дворян на землю. Ее изучали не только на ощупь, но и на слух. Постучав по твердой обложке, обтянутой кожей, участники экскурсии по характерному звуку догадались, что она сделана из дерева. Книга закрывалась металлическими застежками, а ее пергаментные листы были особо интересны для изучения. Изготовленные из кожи страницы имели разную фактуру, отличались между собой по гладкости, толщине и плотности.
Перья, которыми писали несколько веков назад, нельзя трогать руками ради их сохранности, поэтому Дмитрий Юрьевич изготовил для незрячих слушателей муляжи из гусиных перьев, обезжирив их и заточив. Кроме экспонатов архива, он принес на экскурсию дубовый листочек с шарообразным наростом – галлом. Из таких орешков раньше делали железогалловые чернила. 
Дмитрий Филиппов признался, что ему было интересно проводить экскурсию в библиотеке для слепых, так как его слушатели оказались очень эрудированными людьми, которые быстро схватывают информацию, с ними интересно вести диалог. Порой они знают ответы даже на узкоспециализированные вопросы, касающиеся изготовления чернил или пергамента.
– История бумаги и книг очень интересна мне, потому что я очень люблю читать, – говорит участница экскурсии Ирина Поршакова. – Я преподаю в школе-интернате №26 незрячим детишкам и знаю, что никакие образные описания предметов не помогут слепому понять, о чем идет речь, пока он не возьмет в руки экспонат. Лекцию, в которой исторический материал дополняется тактильным знакомством со стариной, я считаю наиболее удачным форматом для особенных слушателей. Но, к сожалению, далеко не каждый музей и организация имеют возможность изготовить муляжи экспонатов или разрешить прикоснуться к раритетам.
Анна Добролежа

Тактильную экскурсию «Касаясь страниц истории» провел кандидат исторических наук, заместитель директора по научно-методической работе Государственного архива Рязанской области Дмитрий Филиппов.

Он рассказал читателям библиотеки об истории бумаги. Участники могли прикоснуться к экспонатам, почувствовать на ощупь, что такое пергамент, перо для письма, сургучная печать, сравнить, какими были чернильницы XVII и XX веков.

Особый интерес у незрячих вызвала книга 1781 года, в которую записывали права дворян на землю. Ее изучали не только на ощупь, но и на слух. Постучав по твердой обложке, обтянутой кожей, участники экскурсии по характерному звуку догадались, что она сделана из дерева. Книга закрывалась металлическими застежками, а ее пергаментные листы были особо интересны для изучения. Изготовленные из кожи страницы имели разную фактуру, отличались между собой по гладкости, толщине и плотности.

Перья, которыми писали несколько веков назад, нельзя трогать руками ради их сохранности, поэтому Дмитрий Юрьевич изготовил для незрячих слушателей муляжи из гусиных перьев, обезжирив их и заточив. Кроме экспонатов архива, он принес на экскурсию дубовый листочек с шарообразным наростом – галлом. Из таких орешков раньше делали железогалловые чернила.

Дмитрий Филиппов признался, что ему было интересно проводить экскурсию в библиотеке для слепых, так как его слушатели оказались очень эрудированными людьми, которые быстро схватывают информацию, с ними интересно вести диалог. Порой они знают ответы даже на узкоспециализированные вопросы, касающиеся изготовления чернил или пергамента.

– История бумаги и книг очень интересна мне, потому что я очень люблю читать, – говорит участница экскурсии Ирина Поршакова. – Я преподаю в школе-интернате №26 незрячим детишкам и знаю, что никакие образные описания предметов не помогут слепому понять, о чем идет речь, пока он не возьмет в руки экспонат. Лекцию, в которой исторический материал дополняется тактильным знакомством со стариной, я считаю наиболее удачным форматом для особенных слушателей. Но, к сожалению, далеко не каждый музей и организация имеют возможность изготовить муляжи экспонатов или разрешить прикоснуться к раритетам.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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