Древние традиции и яркие впечатления

В Касимове гостей из Москвы угостили блюдами татарской кухни и научили писать арабской вязью

В Татарском центре культуры и искусства им. Ахмеда Ишимбаева встречали туристов из Москвы.

Их приветствовал председатель татарской культурно-национальной автономии Ильдар Бикуев. Он рассказал им о создании центра, об истории, культуре и быте касимовских татар. Музейные экспонаты размещены в четырех залах. В первом находятся старинные предметы: народные костюмы, музыкальные инструменты, предметы утвари. Во втором зале – фотографии и документы начала ХХ века, полиграфическая продукция, информационные выставочные стенды, рассказывающие о выдающихся предках касимовских татар. Третий зал посвящен краеведу, Почетному гражданину города Касимова Ахмеду Ишимбаеву. Есть зал, который пользуется особой популярностью у посетителей центра. Здесь находится музейная экспозиция, посвященная выдающейся женщине-правительнице Сююн-Бике. Музейная экспозиция является результатом реализации проекта «По следам татарской истории: Касимовское ханство», получившего грант Министерства культуры Республики Татарстан.

Гостей интересовало все, что связано с историей касимовских татар. Ильдар Динарович постарался ответить на все интересующие людей вопросы. С экскурсантами провели мастер-класс по написанию арабской вязи. По завершении встречи их ждал вкусный ужин, который состоял из блюд национальной кухни татарского народа. В свою очередь, гости оставили благодарственную запись в книге отзывов и обещали приехать на открытие памятника Сююн-Бике.