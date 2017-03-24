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Выпуск № 53 (5340)
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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Двадцатая полоса
Ищу маму
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Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

03-21-11 одиннадцатилетнего Дмитрия. Этот сероглазый, русоволосый подросток оказался в детском учреждении потому, что его одинокая мама лишена родительских прав. Дима был единственным ребенком в семье. Сейчас Дима – очень любознательный и активный мальчик. Он легко идет на контакт с незнакомыми людьми, очень дружелюбен с ними, любит играть с детьми. Дима с интересом относится к любому новому виду деятельности. Анкета № 2643.

03-21-12 Сергею в декабре этого года исполнится шестнадцать лет. Этот сероглазый, светловолосый подросток был единственным ребенком в семье. Его одинокая мама умерла. Сергей – очень любознательный, доброжелательный молодой человек. Легко вступает в контакт с незнакомыми людьми. В общении вежлив, приветлив, иногда бывает застенчивым. Как многие подростки, Сергей требует индиви­дуального подхода, нуждается в заботе и поддержке со стороны взрослых. Сергей с увлечением поет и танцует, хорошо рисует, занимается конструированием. Анкета № 3181.

03-21-13 В апреле Валерии исполнится восемь лет. Она была не единственным ребенком в семье, но одинокая мама Валерии лишена родительских прав. Голубоглазая, темноволосая Валерия – спокойная девочка. Она легко идет на контакт со взрослыми и детьми. В быту Валерия самостоятельна и аккуратна. Она любит играть с музыкальными игрушками и слушать детские песенки. Анкета № 3525.

03-21-14 Игорю в апреле исполнится одиннадцать лет. Он был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Голубоглазый, светловолосый Игорь – серьезный и ответственный мальчик с активной жизненной позицией. Он очень добрый и отзывчивый человек. Имеет много увлечений. Среди них – танцы, спорт, чтение книг. Анкета № 3939.

03-21-15 Елене четырнадцать лет. Она была единственной дочерью своей одинокой матери, но мама Лены лишена родительских прав. Голубоглазая, светловолосая Лена с удовольствием выступает на сцене: обладает артистизмом, поет, танцует. Она очень подвижная, энергичная девушка, любит спорт и подвижные игры. Лена может и умеет хорошо учиться, человек эмоциональный, любит привлекать к себе внимание. Анкета № 2713

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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