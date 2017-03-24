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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Семнадцатая полоса
Общество
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Радость для защитников

Рязанский живописец подарил военнослужащим Министерства обороны РФ свою персональную выставку
Радость для защитников

Лауреат премии ЦФО 1-й степени Владимир Янаки представил в столице экспозицию «С любовью к Родине».

«Мне небезразлична тема искренней любви к родной земле. Поэтому моя выставка – дань уважения солдатам и офицерам», – отметил Владимир Викторович. В нее вошли 23 произведения художника, созданные за последние 12 лет. Это сюжетно-жанровые картины, а также лирические пейзажи с видами Рязанщины и Русского Севера. К слову, именно за тонкое и нежное отражение суровых северных видов на холсте Янаки получил первую премию Центрального федерального округа.

Солдаты и офицеры, пришедшие на открытие, высоко оценили выставку, о чем рассказали автору после церемонии. Художник долго беседовал с гостями и рассказывал им об истории создания картин. На память защитники России получили постеры, буклеты и открытки с репродукциями работ Владимира Викторовича. Те же, кто по служебным причинам еще не увидел полотна рязанского живописца, успеют это исправить. Выставка в здании Минобороны будет открыта до конца апреля.

Владимир Янаки – выпускник Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, член Союза художников России, обладатель множества наград областного и всероссийского значения. Помимо творчества, Владимир Викторович много работает с детьми и молодежью. Он преподает рисунок и живопись в Современном техническом институте на отделении архитектуры, а также проводит летние выездные мастер-классы в оздоровительном лагере «Орбита», где отдыхают дети сотрудников областного УМВД. За эту работу художник недавно получил награду «За содействие МВД России».

Владимир Викторович – из семьи военнослужащих. Его прадед – участник Гражданской войны, командир Красной Армии, воевавший и погибший на Черноморском побережье. Дед Владимир Михайлов – участник Великой Отечественной войны, член экипажа эскадренного миноносца «Гремящий», награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и другими. Бабушка Александра Михайлова – ветеран Великой Отечественной войны, удостоена наградами «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья». Отец Владимира Янаки – полковник ВДВ, участник миротворческой операции в Косове (в составе сил KFOR) в 2000 – 2001 гг.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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