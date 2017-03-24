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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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БК «Рязань» мечтает о Кубке «Сибура»

БК «Рязань» играет со «Спартаком-Приморье»
На снимке: БК «Рязань» играет со «Спартаком-Приморье»

Завершился первый этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (Первый дивизион) – регулярный чемпионат – двумя матчами на Дальнем Востоке.

«Зубры» после многочасового перелета и смены часовых поясов не смогли противостоять коллективам с более высоким рейтингом: четвертой – команде дивизиона ПСК «Сахалин» в Южно-Сахалинске, проиграв 64:95, и шестой – «Спартаку-Приморье» – во Владивостоке, уступив 63:90.

В итоге БК «Рязань», одержав четыре победы (две над «Химками-Подмосковье», по одной над столичной «МБА» и ижевским «Куполом-Родники»), в 22 матчах занял 11-е место среди дюжины коллективов Первого дивизиона Суперлиги.

Первым на промежуточном финише был БК «Новосибирск» с 16 победами. Столько же викторий одержал «Университет-Югра», занявший вторую строчку. По 14 раз побеждали соперников БК «Самара», ПСК «Сахалин» и «Иркут» (Иркутск), занявшие, соответственно, третье, четвертое и пятое места. В восьмерку коллективов, которые продолжат борьбу за медали чемпионата, вошли также «Спартак-Приморье» – 13 побед, «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) – 12 побед и «Купол-Родники» (Ижевск) – 10 побед.

Для всей дюжины команд Суперлиги-1 сезон на этом не заканчивается. Восьмерка сильнейших продолжит борьбу в плей-офф. Квартет оставшихся коллективов, в том числе и БК «Рязань», вместе с неудачниками первого круга матчей на вылет будут бороться за Кубок «Сибура» («Сибур Холдинг» – крупнейший нефтехимический холдинг России со штаб-квартирой в Москве, партнер РФБ) и итоговое пятое место в чемпионате.

Это ноу-хау нынешнего сезона, которое дает возможность несильнейшим командам дивизиона добыть спортивный трофей и поправить свой статус-кво после первого этапа турнира.

Как рассказал директор БК «Рязань» Алексей Архипов, восьмерка команд, претендующих на Кубок «Сибура», будет разбита на две группы. Матчи одной из групп пройдут в Рязани 8-10 апреля. Один соперник «зубров» уже известен – это столичная «МБА».

Компанию этому дуэту составят две команды с наивысшим номером посева из числа выбывших в четвертьфинале плей-офф. Четверка сыграет по кругу. Две сильнейшие команды продолжат борьбу за итоговые 5-8-е места, две другие сыграют за 9-12-е места.

С «МБА» в регулярке «зубры» встречались дважды: в Москве 19 ноября 2016 года проиграли всего одно очко – 83:84, в Рязани 23 февраля взяли реванш со счетом 85:80. Так что этот орешек нашей баскетбольной дружине вполне по зубам.

Новое руководство БК «Рязань» делает ставку в сезоне именно на Кубок «Сибура».

– Я по жизни являюсь максималистом. Регламент дает БК «Рязань» шанс, поэтому перед командой на оставшуюся часть турнирной дистанции поставлены максимальные задачи. Так что команда настроена именно на 5-е итоговое место, – говорит Алексей Архипов.

– Наша мотивация готовиться к матчам за 5-8 места, работать над ошибками и закрывать пробелы, – вторит директору БК «Рязань» главный тренер клуба Денис Тимаков.

– После завершения регулярного чемпионата все наши поражения обнулятся, игра пойдет с чистого листа. Команда, именно команда, у нас есть. Парни хорошие, есть опытные ребята. Конечно, глядя на нынешнюю 11-ю позицию БК «Рязань», при разговорах о пятом месте многие улыбаются, недооценивают. Пускай. Если верить в себя, за счет характера и желания, как показывает практика, можно цеплять матчи. Все может получиться! – говорит один из лидеров «зубров» Владислав Старателев.

Первые шаги к Кубку «Сибура» БК «Рязань» предстоит сделать дома, где, как известно, и стены помогают. Главное – самим не оплошать.

Александр Кащеев

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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