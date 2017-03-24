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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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Вспоминая Павла Чехова

Какой импульс дал первый директор спортивного манежа «Юность» развитию легкой атлетики
Вспоминая Павла Чехова

В память о выдающемся рязанском спортсмене, тренере, руководителе манежа «Юность» в пятый раз прошли открытые соревнования его имени. В стартах приняли участие более трехсот юношей и девушек из пяти регионов страны – Московской, Владимирской, Тульской, Липецкой и Рязанской областей, которые соревновались в десяти видах программы.

Из юных рязанских легкоатлетов следует отметить воспитанницу СДЮСШОР «Юность» Анастасию Резниченко (тренер Татьяна Маянова), которая завоевала четыре награды: победила в беге на 200 метров и в составе эстафеты 4х200 метров, была второй в беге на 400 метров и третьей в прыжках в длину. Золотой дубль (в беге на 60 метров и прыжках в длину) оформил ее товарищ по спортивной школе Владислав Слесарев (тренер Наталья Красавина). По три награды добыли воспитанницы скопинской ДЮСШ «Старт» Софья Васюхина и Валерия Соколова, которые тренируются под руководством тренера Сергея Ефремова. Валерия первенствовала в беге на 400 и 800 метров, Софья была второй на 200-метровке и третьей в спринте. Обе девушки бежали в составе квартета ДЮСШ «Старт», завоевавшего бронзу.

Всего представители Рязанской области на V открытых чеховских стартах завоевали 26 наград (9 золотых, 6 серебряных, 11 бронзовых) из 60. Но эти цифры не должны вводить в заблуждение. В целом же рязанская «королева спорта» по сравнению с временами Павла Чехова сделала шаг назад и в плане массовости, и в плане мастерства. У нас сейчас нет атлетов калибра Ирины Симагиной, Кирилла Сосунова, Ольги Калитуриной, Михаила Цветкова. Да и откуда им взяться? В области проводится очень мало соревнований для юных легкоатлетов: два первенства области (летнее и в помещении) плюс Всероссийские соревнования памяти Дмитрия Миронова для старшей возрастной группы и открытые чеховские старты для среднего возраста. Для тех, кто живет в Рязани, есть еще первенство города. Хотя есть у нас манеж «Юность», который позволяет проводить старты в любое время года и в любую погоду, и стадион «Спартак» с современным покрытием. У «областников» же (легкой атлетикой в регионе занимаются также в Скопине, Касимове, Шилове, Кораблине, Елатьме, других муниципальных образованиях) манежей нет. Им дорога или в Рязань, или в другие ближайшие города – Москву, Липецк, Тулу, но на вояжи у большинства нет денег. Вот и приходится в основном «вариться в собственном соку».

Еще одна проблема, о которой говорят специалисты: у нас старты проводятся для юных спортсменов, начиная со среднего возраста (на пятых чеховских соревнованиях выступали учащиеся как раз этого возраста – 2002-2003 годов рождения). Во многих российских центрах «королевы спорта» соревнуются и учащиеся младшего возраста, и еще моложе.

– Не каждый год рождаются призеры Олимпийских игр, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта. У нас сейчас есть «звездочка», правда, одна – победительница первенства России в тройном прыжке Мария Кобелева. Что касается других ребят, мы рады, что есть такие, которые попадают в тройку, шестерку, десятку сильнейших на российских стартах. Это тоже неплохо. Конечно, хотелось бы лучше. У нас есть хорошие, одаренные ребята. Нужно время, чтобы они доросли до высоких результатов. В плане массовости сейчас народ повернулся лицом к спорту. Родители приводят к нам своих детей. Было время, когда тяжело было приобщить подрастающее поколение к занятиям спортом. Взрослые сетовали на то, что они у компьютеров сидят, занимаются чем угодно, только не спортом. Сейчас – другое дело. Значит, результат будет, – уверен главный судья соревнований, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, председатель Рязанского регионального отделения Всероссийской федерации легкой атлетики, тренер серебряного призера Олимпиады в Афинах в прыжках в длину Ирины Симагиной, судья Всероссийской категории Олег Капацинский. – В Рязанской области легкая атлетика – базовый вид спорта. Значит, нам и карты в руки.

Павел Куприянович Чехов (1937-2009) сыграл заметную роль в спортивной жизни Рязани и области как спортсмен, тренер, руководитель детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике.

В Рязань приехал работать в 1959 году после окончания Смоленского государственного института физической культуры. Работая тренером, не прекращал своих тренировок и выступлений на соревнованиях. Поднял рекорд области по прыжкам в высоту до 194 сантиметров. Будучи преподавателем Рязанского высшего десантного училища, в 1962 году стал победителем 29-й зимней спартакиады Московского военного округа по прыжкам в высоту, в 1966 году был чемпионом ЦС ДСО «Динамо».

Одновременно росли результаты его учеников. Так, в 1960-1961 годах Владимир Курбатов был четвертым в прыжках в длину на первенстве РСФСР среди молодежи, Виталий Березкин стал членом сборной команды РСФСР среди школьников в беге на 100 метров.

В 1962 году Павел Куприянович был назначен директором ДЮСШ №2 Рязани, которой бессменно руководил 25 лет. И здесь он успешно продолжал вести тренерскую работу. Особая любовь Чехова – прыжки в высоту. Его воспитанница Антонина Трушина первая среди женщин Рязанской области выполнила норматив мастера спорта СССР по легкой атлетике. В 1966 году она стала победительницей первенства СССР среди девушек, в 1968 году – чемпионкой РСФСР по прыжкам в высоту, установив рекорд области – 175 сантиметров.

Дело тренера Павла Чехова успешно продолжила его ученица Нина Илюшина, воспитавшая многих одаренных прыгунов в высоту. Лучший из них – Михаил Цветков – занял четвертое место на чемпионате мира. Его результат – 230 сантиметров – в настоящее время является рекордом области.

Понимая, что дальнейшее развитие школы по подготовке спортсменов высокой квалификации невозможно на базе спортивных залов общеобразовательных школ, Чехов вышел с инициативой о строительстве манежа в горисполком и предложил проект спорткомплекса, который приобрел за свои деньги в Москве, и нашел понимание властей. При непосредственном участии Чехова в Рязани в 1977 году был построен и введен в эксплуатацию спортивный манеж «Юность». Павел Куприянович был первым его директором. В 1986 году ему первому в Рязанской области было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР».

В те годы «Юность» стала вторым легкоатлетическим манежем в центре России, намного превосходившим по своим характеристикам манеж в Туле, и принимала крупнейшие республиканские и всесоюзные соревнования.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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