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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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На лыжах с картой – за победой

Рязанские мастера спортивного ориентирования завершили зимний сезон и, сменив лыжи на кроссовки, начинают подготовку к летнемус
На лыжах с картой – за победой

От области – до мира

Перекресток зимы и лета стал очередным «звездным часом» для российских ориентировщиков. Судите сами: на 3-х Всемирных Зимних военных играх в Сочи (22 – 28 февраля) наши «рыцари лыж и карты» завоевали 8 золотых наград и уверенно победили в общекомандном зачете. А неделей позже, 5 – 13 марта, переехав в Красноярск, на 22-м чемпионате мира они пополнили российскую медальную копилку еще 11 наградами (3 золотыми, 6 серебряными и 2 бронзовыми), гостерприимно пропустив на первое место лишь шведов.

Но спорт высших достижений – это многоступенчатая пирамида, в основании которой находятся мальчишки и девчонки, занимающиеся в городских и районных секциях и в процессе конкурентной борьбы выдвигающие из своих рядов будущих международных чемпионов. Рязанская область в этом смысле не исключение. Совпадение это или нет, но примерно в одни сроки с сочинским мировым форумом военных рязанские спортивные ориентировщики на турбазе «Серебряные пруды» в Сажневе (18 – 19 февраля) закрыли зиму 2016 – 2017 гг., проведя четвертые в сезоне соревнования регионального масштаба – лично - командное первенство области среди школьников до 14 лет и до 17 лет. Соревнования, организованные министерством образования области и посвященные Дню защитника Отечества, собрали под свои знамена 130 участников. Это учащиеся школ из Рязани (8 клубов) и 8 районов области. В командном зачете первенствовали ориентировщики из Клепиковского района, оставившие на втором и третьем местах, соответственно, соперников из рязанской команды ARDF и Чучковской средней школы. В личном первенстве победителями стали Дарья Скопинцева, Елизавета Подлубная, Александра Светова, Кирилл Щаулин, Александр Горнов, Даниил Соломатин и Максим Паюн.

– Хочу с удовлетворением отметить, что за последние 5 лет в Рязанской области число участников, выступающих в соревнованиях по спортивному ориентированию, значительно возросло – примерно со 100 человек до 170 нынешних, – рассказывает начальник отдела спортивного ориентирования областного центра детско-юношеского туризма и краеведения, известный тренер Николай Зотов. – В нашем Центре по всей области с ребятами работают 18 педагогов, плюс действуют и муниципальные секции – Дворец детского творчества «Приокский», «Стрекоза» и т.п. Сколько всего занимающихся? Да за 200 – точно.

Количество – в качество

А количество, как гласит второй закон диалектики, непременно перерастет в качество. Надо просто работать, тренироваться и ставить перед собой самые серьезные задачи.

– Конечно, мы следили за перипетиями и Всемирных игр в Сочи, и чемпионата мира в Красноярске по телевизору и Интернету, – говорит Николай Зотов. – Естественно, наши ребята знают имена российских чемпионов. Какой же солдат не мечтает стать генералом? Вот и мы нацеливаем своих учеников только на победы.

Впрочем, зачем смотреть на другие регионы – у рязанских «ориентировщиков» есть на кого равняться и у себя дома. Вот они, рязанские «звезды», перед глазами – Илья Белов и Ольга Шибанова, еще совсем недавно гремевшие на Всероссийских соревнованиях и защищавшие честь сборной России, и не без успеха, на чемпионатах мира и Европы. Да и нынешнее поколение добилось уже немалых успехов. Так, Анастасия Леонова в 2016 году за свои спортивные успехи стала стипендиатом Губернатора Рязанской области, а наша «великолепная тройка» – рязанец Павел Иванов, касимовец Иван Жаров и Ярослав Паюн из Чучкова – неоднократно побеждала в составе сборной российских школьников на Международных соревнованиях стран СНГ и Восточной Европы. Кстати, двое из них после окончания школы уехали учиться в Москву, но это вовсе не означает, что они покончили со спортивным ориентированием.

– В последние годы наблюдается очень приятная для нас тенденция, – объясняет Николай Зотов. – Наши воспитанники, отучившись в вузах (а это и военные училища, и институты физкультуры, и другие учебные заведения), заведя семью, вырастив детей, годам к 28 – 30 вновь возвращаются в спорт и участвуют в соревнованиях. В этом немалая заслуга дружного коллектива Центра детско-юношеского туризма и краеведения, по праву являющегося лидером в подготовке спортсменов-ориентировщиков Рязанской области.

И «физуха», и голова

И правда, спортивному ориентированию – что на лыжах, что бегом, как любви, – все возрасты покорны. Активные занятия начинаются с 10-летнего возраста, а верхней границы просто не существует. Например, действующий рязанский «патриарх» - ориетировщик Станислав Георгиевич Морозов аккурат 24 февраля справил свое 80-летие!

Что же так манит в спортивное ориентирование все новых и новых адептов?

– Спортивное ориентирование, – без ложной скромности утверждает Николай Зотов, – это единственный вид спорта, который сочетает в себе развитие как физических качеств спортсмена (выносливость, быстроту и т.д.), так и его умственных способностей. Недаром ведь девиз «ориентировщиков» звучит так: не беги быстрее, чем думает голова. Могу сказать точно: наши спортсмены в лесу не потеряются (смеется – прим. автора). Плюс, конечно же это развитие и общение ребят между собой. Не все же у компьютеров сидеть…

И то правда: лес, свежий воздух, хорошее настроение, здоровье, лыжи, умственная гимнастика – как по карте добраться до цели кратчайшим путем и за максимально короткий срок, а затем – сладкий привкус победы или, пускай даже, суровая горечь поражения. А все вместе – жизнь! Завидно? Тогда приходите сами и приводите детей!

А для тех, кто уже занимается, перефразируем известное выражение: зимний сезон в спортивном ориентировании «умер» – да здравствует летний сезон!

Владимир Воронов

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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