Тренды добрые и не очень

Лучшими шутниками открытия Рязанской лиги КВН стали летчики из Ульяновска

Интернет. Офисные будни. Женские недостатки. Так вкратце можно описать темы шуток команд на игре открытия Межрегиональной Рязанской лиги КВН. И хотя новый сезон начался под девизом «Перезагрузка», заметно, что шутить молодежи по-прежнему легче всего на избитые темы.

В игре открытия приняли участие команды из Рязани, Москвы, Егорьевска и Ульяновска. Почти все игроки не обошли вниманием важные события последних недель. Например, «Сборная города Егорьевска» представила зарисовку о роли Президента РФ Владимира Путина в ошибке в финале церемонии премии «Оскар». По версии игроков, глава нашей страны сам выбрал победителя, но неразборчиво написал название. Этот номер обыграл популярный стереотип о роли России в ключевых событиях американской жизни – жюри признало его лучшей шуткой игры.

Интересных миниатюр, представляющих привычные вещи в неожиданном свете, на игре было немало. Студенты-историки из московской команды «Эверест» шутили о событиях прошлых веков. Команда «Имени Ульянова» рассказала о незадачливых сомалийских пиратах, от которых русское товарное судно откупилось семечками. Вспомнили КВНщики и о вещах, от которых и грустно, и смешно. О детях, воспитанных интернет-зависимыми родителями. О назойливых рекламных агентах, которые могут побрить тебя прямо на улице, чтобы завлечь в парикмахерскую… Словом, с фантазией и вниманием к горячим темам у игроков явно нет проблем.

А вот над чем ребятам явно стоит поработать, так это над шутками об отношениях людей разных полов и рас. Расхожая фраза о том, что смех над проблемой снимает ее, здесь не работает. За один вечер КВНщики рассказали зрителям, что мужчины бывают агрессивными, а девушки – невнимательными, обидчивыми, жадными до примитивных развлечений и, конечно, не умеющими водить автомобиль. Довершили этот калейдоскоп гости – новый состав команды «РУДН». Азиаты, африканцы и русские за пять минут несколько раз произнесли, прошу прощения, слово «хач», и, кажется, всем было весело.

Каждому из нас ясно, что стереотипы касаются не всех и не всегда. Но если постоянно повторять такие шаблоны со сцены и с экранов, то можно потом не удивляться, что люди друг о друге невысокого мнения. В связи с этим нельзя не порадоваться, что приз за лучшее выступление получил именно «Экипаж» – шутки команды были интересными, но не злыми. Будем надеяться, что за сезон все команды «подобреют», не потеряв острого взгляда на события.