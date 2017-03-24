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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Девятая полоса
Люди дела
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Как русская печь бизнесу помогает

Почему крестьяне раньше ценили хлеб выше мяса?
Автор фото: Александр Королев | Как русская печь бизнесу помогает
Фото: Александр Королев.

Бизнес у Сергея Дмитриева и Артема Яковлева необычный – производство продуктов в стиле ретро. В Рязани можно купить их хлеб, изготовленный в деревне, в настоящей русской печи, сделанные по старинным рецептам колбасы, окорока, деликатесы.

Еще ничего не зная о Дмитриеве и Яковлеве, мы увидели эти товары на ярмарке выходного дня в центре города и невольно остановились около них. Раритетные, связывающие нас с дальними русскими предками так же, как музейные экспонаты, продукты буквально тянули к себе. Стоили они чуть дороже современных аналогов, но в общем-то цена была доступной, и «раритеты» пользовались спросом.

«Интерес людей к продуктам в стиле ретро стал для нашего бизнеса спасительным, – рассказал Сергей Дмитриев. – Сначала мы втроем создали небольшое перерабатывающее предприятие под названием «Три крестьянина», казавшееся нам новым и притягательным для покупателей. И опыт у нас был: до того долго занимались торговлей, в том числе и мясопродуктами, окончили специальные курсы в РГАТУ, арендовали там помещение, начали выпускать колбасы по обычным рецептам – примерно такие, какие раньше продавали. И вскоре … обанкротились. Новое название ничего не прибавляло к стандартным, приевшимся всем товарам, люди предпочитали покупать их в тех фирмах, к которым привыкли. Третий наш товарищ с бизнесом расстался, а мы с Артемом Яковлевым решили, не меняя названия предприятия, занимать оригинальную рыночную нишу: посчитали, что ретро-продукты будут востребованы в течение длительного времени, к тому же активных конкурентов, выпускающих те же изделия, в регионе немного. Расчет оказался верным, предприятие начало развиваться».

Мы тогда тоже приобрели эти товары на ярмарке выходного дня. А как не попробовать легендарный хлеб, который, как писал в XIX веке знаменитый предприниматель Александр Энгельргард, был таким сытным и полезным, что крестьяне ценили его бесконечно выше мяса? Нельзя было не полакомиться и старинными деликатесами. Ведь со школьных лет помнилось нам описание, сделанное Гоголем: «Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там эдакого… Да чтобы с одного боку она, понимаешь, зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку-то пропеки ее так, чтобы рассыпалась, чтобы ее всю проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал во рту – как снег бы растаяла…». Пушкин, Тургенев, Чехов, многие другие так изумительно описывали питание наших предков, что, говоря по-современному, пиар русской еде сотворен прочно, на многие века.

И Дмитриев, и Яковлев природу интереса к ретро-продуктам тоже хорошо понимают и используют в целях бизнеса. Офис их фирмы теперь расположен в рыбновской деревне Зеленинские Дворики. Мы побывали вместе с ними в фирменном магазине «Трех крестьян», где короб с хлебом высится на подставке, сооруженной… из натурального сена. Продукты вам упакуют в те же кульки, какие делались дореволюционными купцами. На кульках – девиз фирмы: «Угостить приятно и домой принести не стыдно». В магазине, на дверях офиса и производственных помещений, главное украшение – старинная деревянная резьба, на окнах – соответственно, резные наличники. Этот ретро-декор сразу бросается в глаза, и покупатель словно погружается в прошлое.

– Самое важное для нас не форма, а содержание производственного процесса, – поясняет Артем Яковлев. – Для приготовления хлеба у нас в фирме используется только чистейшая и вкуснейшая колодезная вода. Это, кстати говоря, придает ему отличный запах. Никаких дрожжей! Тесто созревает только на закваске. Почему еще хлеб из печи получается намного вкуснее? Да ведь печется на жару от дров. Именно их аромат и равномерное распределение тепла внутри печи делает хлеб уникальным. Для сладостей мы употребляем не сахар, а мед. Конечно же, в состав колбас мы не включаем ни сою, ни пищевые добавки – только экологически чистое мясо. Но не менее важно и то, что коптятся те же колбасы особым дымом – от сгорающих вишневых и ольховых дров. И таких особенностей у нас в производстве – сотни.

Но и при этих знаниях Дмитриев и Яковлев вдвоем не смогли бы осилить столь необычный бизнес. Помогло то, что любовь к родной истории, интерес и доверие к жизни предков приобрели в стране массовый характер. В одной из деревень Московской области рязанские бизнесмены отыскали пожилого человека, который давно уже живет как крестьянин до революции: не пользуется природным газом, ест обычную русскую пищу – щи да кашу. Он и стал выпекать для фирмы Дмитриева и Яковлева хлеб в своей русской печи. Фамилию этого человека они держат в секрете, иначе от конкурентов себя не обезопасишь.

А производство в Зеленинских Двориках им помогают развивать Сергей Полищук, Александр Пронин, Николай Соколиков. Полищук увлечен изготовлением старинных колбас. Пронина в деревне во Владимирской области родственники еще в юности обучили класть отличные печи. Соколиков чуть ли не с детства занимается резьбой по дереву. Их руки, умение стали хорошим подспорьем для рязанских бизнесменов. Помогла и администрация Рыбновского района, именно с ее подачи Дмитриев и Яковлев стали участниками госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса, получили грант на развитие производства.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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